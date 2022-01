Fondation Agir Contre l'Exclusion

Le choix d'Olivier de se tourner vers PayFit pour gérer sa paie s'explique en deux points : la simplicité d'utilisation et la fiabilité de la solution. L’utilisation de PayFit représente selon Olivier un avantage pour la fondation comme pour les salariés qui sont ravis de pouvoir accéder quand ils le souhaitent à leurs documents personnels et et de pouvoir échanger rapidement avec leur manager pour les demandes de congés, absences, RTT, et les ajouts de notes de frais.