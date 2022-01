Erys

Présent sur tout le territoire national depuis 2010, ERYS Group est une entreprise spécialisée dans la gestion des menaces et des failles de sécurité. Composée de trois entités (ERYS Group, ERYS PROTECTION et ERYS SÉCURITÉ), l’entreprise propose un encadrement et un accompagnement des projets gouvernementaux, institutionnels ou d’entreprises (grands groupes, ETI et PME) afin de garantir la mise en place de projets dans un cadre sécurisé.

La mission d’ERYS Group ? Permettre aux clients de se concentrer sur leurs opportunités d’affaire et leur croissance en se déchargeant de toutes préoccupations sécuritaires. De la préparation à l’implantation sur de nouveaux marchés, chaque entité est accompagnée dans son projet de façon personnalisée. Les prestations d’ERYS Group intègrent dans leur mise en place l’environnement local tout en s’adaptant aux réalités du terrain, aux enjeux ainsi qu’aux standards des réglementations internationales.

Erys & PayFit

C’est en réalisant des recherches pour internaliser la paie chez ERYS Group que Mélissa a découvert PayFit. Après être passée par un cabinet comptable et d’autres logiciels de gestion d’entreprise, Mélissa a engagé de nombreuses recherches et comparatifs parmi tous les autres logiciels présents sur le marché avant d’opter pour la solution PayFit. Mélissa utilise aujourd’hui PayFit de façon quotidienne afin de gérer les paies des trois entitées gérées par ERYS Group.

Au-delà du "gain de temps significatif dans la génération des paies", elle dispose d’une meilleure visibilité sur les paies, toutes les variables RH mais aussi sur les charges notamment grâce aux reportings comptables. Mélissa déplorait le manque d’autonomie croissant quant aux problématiques liées à la paie, chose récurrente lors de l’externalisation de la paie. Grâce à PayFit, elle dispose désormais d’une grande indépendance. Le versement des salaires plus rapide fait selon elle également partie des points forts de PayFit. Grâce à la solution, elle estime “gagner un temps précieux : entre 5 et 6 jours pour le versement des salaires”.

Enfin, la simplicité d’utilisation de PayFit lui a permis de se familiariser très rapidement et de pouvoir l’utiliser et exploiter pleinement toutes les possibilités offertes par la solution.