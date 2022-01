DomRaider

Fondée en 2013, DomRaider est à l’origine une entreprise spécialisée dans le recouvrement de noms de domaines expirés qui sont par la suite destinés à être revendus aux enchères. Elle opère rapidement un virage technologique qui lui permet de se positionner sur le marché de la blockchain. Domraider, c'est aujourd'hui une plateforme décentralisée pour la réalisation d’enchères sur la blockchain. Elle est une des premières entreprises franco-françaises à s’être lancée dans une Initial Coin Offering, une levée de fonds en crypto-monnaie.

DomRaider & PayFit

Avant PayFit

Séverine s'occupe de la gestion des talents chez Domraider. De leur recrutement à leur départ de l'entreprise, en passant par la gestion du quotidien (social, administratif, juridique), elle est le point de repère des employés.

Soucieuse de vouloir offrir le meilleur à ses employés mais aussi de gagner en productivité dans son quotidien, elle s'interroge sur les pratiques et outils en place dans l'entreprise et prend rapidement la décision de moderniser sa gestion des ressources humaines.

Après PayFit

Elle saute le pas et a décidé de faire confiance à PayFit pour la gestion de sa paie.

Elle qui déplorait l’absence de rapidité et de réactivité de son ancien cabinet comptable, a trouvé en PayFit un outil proposant des solutions performantes et indispensables aujourd’hui en gestion des ressources humaines.

Désormais, tout est faisable en quelques clics et plus aucun retard dans les paies n’est à signaler. Gérer les absences et les déclarations sociales aussi facilement a permis à Séverine d’avoir une vision plus claire de l’organisation de la masse salariale et à DomRaider de gagner en efficacité.

Elle observe notamment une réelle satisfaction de ses employés. Autonomes, ils peuvent aujourd'hui poser leurs congés sans passer par une tierce personne ou avoir recours à un long échange de mails puisque tout est disponible depuis leur interface personnelle.