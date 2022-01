Cleany

Depuis 6 ans, Cleany se charge du nettoyage, des petits travaux, de la livraison de nourriture etc. Tous ces services sont accessibles depuis un dashboard qui permet d'optimiser l'accès et d'avoir un suivi en temps réel des différentes tâches. L’entreprise compte aujourd’hui 220 employés. Nous-mêmes utilisateur du service pouvons témoigner de la qualité des prestations et de la souplesse de l'outil.

Cleany & PayFit

Avant PayFit, Alexandre devait faire face à la gestion chronophage des nombreuses variables de paie pour chacun de ses employés. En effet, l'existence de différents types de contrats implique un jonglage permanent entre les différents ajustements à réaliser et les différentes réglementations à appliquer. Pour la gestion de la paie, il avait auparavant recours à un comptable qui passait lui-même par un prestataire externe. La multiplication des interlocuteurs ne facilitait pas un dialogue fluide. À cela s'ajoutaient le coût conséquent et les retards réguliers.

Toutes ces contrariétés l'ont poussé à se touner vers PayFit afin de tendre vers plus "d'efficacité et de clarté". C’est à travers l’utilisation de PayFit qu’Alexandre s’est rendu compte de la robustesse de l’outil : simple d’utilisation, il reconnaît à présent gagner énormément en temps et en argent. La paie ne semble désormais plus être un sujet de discorde chez Cleany.