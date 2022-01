Cartesia Education

"Promouvoir l'accès de tous aux filières d'excellence", telle est la devise de Cartesia Education. Le groupe, qui réunit plusieurs instituts d'enseignement privés, a pour objectif de préparer les étudiants aux divers examens et concours de l'enseignement supérieur par la mise en place de formations spécialisées. Ce ne sont pas moins de 25 collaborateurs qui tentent d'offrir aux étudiants de tous âges et de tous niveaux, un accompagnement individuel basé sur leurs propres attentes et leur potentiel. Encadrés tout au long de leurs parcours jusqu'à la réalisation de leurs objectifs, les étudiants sont formés par des experts dans un domaine précis.

Cartesia Education & PayFit

En tant que chargée de la gestion des coûts, des ressources humaines et de l'organisation des différents instituts, Mathilde s'est tourné vers PayFit pour la gestion de sa paie. Auparavant la paie était traitée via un cabinet d’expert-comptable, mais Mathilde avait la sensation d’être dépendante et que sa marge de manoeuvre était restreinte. Les ajustements constants et changements réguliers liés à la gestion de la paie, rendent nécessaire une certaine souplesse d’action pour éviter les complications dans les échanges et la perte de temps. Avec PayFit elle a pu trouver cette flexibilité recherchée qui lui permet désormais de réaliser des ajustements instantanés et d'avoir toujours sous la main toutes les informations à propos de ses employés.