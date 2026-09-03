Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Plantilla de cuadrante mensual
Plantilla creada por nuestros expertos laborales
Comentarios para que puedas adaptar el modelo a tus necesidades
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre el registro de jornada de trabajo
Los cuadrantes facilitan la organización del trabajo y son fundamentales para el buen funcionamiento de tu empresa. Permiten que tus empleados conozcan muy bien cuáles son sus días laborales y de vacaciones, aportando claridad a la organización laboral de la compañía.
Gracias a un cuadrante de horas de trabajo los responsables y coordinadores conocen a la perfección el horario laboral de cada uno de sus trabajadores y saben con quiénes contarán para cada turno o proyecto.
En resumen, sin un cuadrante de trabajo el desorden en la organización sería enorme. Los empleados no tendrían claro su horario y a los superiores se les haría muy difícil llevar adelante los proyectos.
Un cuadrante de horario mensual en Excel es una buena forma de organizar rápido y sin errores.
Se trata de una plantilla cuadrante mensual de Excel que contiene:
Los nombres de tus empleados
Los días de la semana
El tipo de jornada laboral que se realiza
El turno de día que se presta (mañana, tarde o completo)
Este cuadrante mensual en blanco es completamente personalizable y adaptable a tu empresa y tus empleados.
Lo puedes completar y rellenar según tus necesidades y la política de tu empresa. Es más, se trata de un cuadrante mensual para imprimir.
Simplemente tendrás que descargarte la plantilla cuadrante mensual y rellenar los datos que se incluyen en ella. Verás que es muy intuitiva y fácil de usar.