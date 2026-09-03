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Jornada Laboral

Plantilla de cuadrante mensual

  • Plantilla creada por nuestros expertos laborales

  • Comentarios para que puedas adaptar el modelo a tus necesidades

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoExcel
Fecha de edición05 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre el registro de jornada de trabajo

Los cuadrantes facilitan la organización del trabajo y son fundamentales para el buen funcionamiento de tu empresa. Permiten que tus empleados conozcan muy bien cuáles son sus días laborales y de vacaciones, aportando claridad a la organización laboral de la compañía. 

 

Gracias a un cuadrante de horas de trabajo los responsables y coordinadores conocen a la perfección el horario laboral de cada uno de sus trabajadores y saben con quiénes contarán para cada turno o proyecto.

 

En resumen, sin un cuadrante de trabajo el desorden en la organización sería enorme. Los empleados no tendrían claro su horario y a los superiores se les haría muy difícil llevar adelante los proyectos.

 

Un cuadrante de horario mensual en Excel es una buena forma de organizar rápido y sin errores.

Se trata de una plantilla cuadrante mensual de Excel que contiene: 

  • Los nombres de tus empleados 

  • Los días de la semana

  • El tipo de jornada laboral que se realiza

  • El turno de día que se presta (mañana, tarde o completo)

Este cuadrante mensual en blanco es completamente personalizable y adaptable a tu empresa y tus empleados. 

 

Lo puedes completar y rellenar según tus necesidades y la política de tu empresa. Es más, se trata de un cuadrante mensual para imprimir.

Simplemente tendrás que descargarte la plantilla cuadrante mensual y rellenar los datos que se incluyen en ella. Verás que es muy intuitiva y fácil de usar. 