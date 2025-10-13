Es evidente que las necesidades y las formas de trabajar de las generaciones han cambiado pero hay una cosa que está clara : ahí fuera hay talento y hay que saberlo encontrar… y retener. Por eso, es importante saber cómo retener talento con beneficios para empleados, ya que hoy en día, existen muchos tipos de salario y no es solo la cantidad monetaria lo que más valoran los trabajadores. En el artículo de hoy, nuestros expertos de talent acquisition te explican cómo retener talento con beneficios para empleados.

¿Cómo es el talento en la actualidad ? ¿Cómo es el talento en la actualidad ? ¿Cuál es la importancia de ofrecer beneficios para la atracción y retención del talento ? ¿Cómo retener el talento en tu empresa ? ¿Cómo puede ayudarte PayFit ?

¿Cómo es el talento en la actualidad ? Tres generaciones conviven en el mercado laboral. Y puede ser que, como responsable de RRHH, te preguntes : ¿Mi estrategia de retención de talento funciona igual para la generación de baby boomers que para la generación Z ? Efectivamente, en el mercado laboral están conviviendo personas de diferentes edades, con educaciones y prioridades muy diferentes. Pero lo que está claro es que la tendencia apunta a que ya no es solo la cantidad monetaria lo que retiene el talento en una empresa. De hecho, ya es el 94,6% de los empleados en España quienes valoran algo más que un sueldo económico como retribución por su trabajo. Por eso, os damos la respuesta a cómo retener talento : con beneficios para empleados. ¿No tienes una estrategia clara de retención del talento ? No te preocupes, hablando con nuestros expertos en selección de talento en PayFit España, te desvelamos cómo retener talento con beneficios para empleados ofreciendo incentivos en nómina . ¿Cuál es la importancia de ofrecer beneficios para la atracción y retención del talento ? La cultura empresarial y los beneficios del paquete salarial son algunos de los aspectos que más se valoran a la hora de cambiar de trabajo. Y es que aunque el salario anual tenga un gran peso en la decisión, en la competición por el mejor talento el factor económico puede no ser suficiente. Cuando hablamos de beneficios y buenas condiciones de trabajo siempre nos vienen a la mente diferentes ofertas o ayudas a la conciliación, al acceso a la salud, a los estudios o al transporte. No obstante, la digitalización nos ha llevado un paso más allá. ¿Has oído hablar del salario bajo demanda ? ¿Y del salario emocional ? Son muy buenos ejemplos de cómo retener talento con beneficios para empleados. En primer lugar, el salario bajo demanda permite a los trabajadores cobrar la parte del sueldo que ya han generado, en lugar de tener que esperar hasta final de mes para recibir la nómina completa. Por otro lado, el salario emocional es un concepto asociado a la retribución de un empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo, y fomentando la conciliación laboral y familiar. Otros incentivos que funcionan muy bien en cuanto a la retención de talento pueden ser, por ejemplo, el plus de transporte o la flexibilidad horaria.

¿Cómo retener el talento en tu empresa ? Hemos empezado el artículo hablando de las diferentes generaciones de profesionales que nos podíamos encontrar en el mercado laboral y en efecto, para saber cómo retener talento con beneficios para empleados, es esencial conocer el perfil que tienes delante para poder retenerlo de una manera u otra. ¿Cómo retener talento con beneficios para empleados baby boomers ? Los baby boomers son perfiles profesionales que suelen quedarse más tiempo en un mismo sitio de trabajo, les gusta ir a la oficina, y también contar con beneficios salariales como puede ser un ticket restaurante o un seguro de salud. ¿Cómo retener talento con beneficios para empleados milennials ? La generación milenial, quiénes vivieron la crisis de 2008 cuando empezaron a insertarse en el mundo laboral, buscan estabilidad financiera y les gusta seguir formándose a nivel profesional. Eso sí, necesitan conciliación laboral y familiar y nunca van a poder decir que no a organizar un campeonato de pádel de empresa. ¿Cómo retener talento con beneficios para empleados de la generación Z ? Y la generación Z, ay la generación Z… Les gusta el cambio, tener perspectivas de crecimiento personal y profesional, el trabajo híbrido y una cultura de empresa fuerte. Parecen los más difíciles de retener, pero si quieres saber cómo retener talento con beneficios para empleados de la generación Z, te damos una pista : consideran el salario emocional más que ninguna otra generación. Como responsable de RRHH deberás trabajar todos y cada uno de los elementos organizativos de tu empresa para facilitar la vida a tus empleados (y también a ti). ¿Sabes lo que dicen de healthy body, healthy mind ? En PayFit decimos, empleados felices, trabajo bien hecho. Saber cómo retener talento con beneficios para empleados puede ser un reto, pero con una buena estrategia vas a poder retener a esas personas que aportan valor a tu empresa para lograr los objetivos empresariales.