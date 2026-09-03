Modelo de nota de gastos

Una nota de gastos es un documento en el cual los trabajadores comunican a la empresa los gastos realizados que están relacionados con el desempeño de su trabajo.

Estos gastos pueden estar relacionados con dietas, comidas, viajes de empresa o regalos a clientes, entre otros, por lo que el empleado puede solicitar su reembolso. Por otra parte, a la hora de rellenar una nota de gastos, es necesario saber que debemos tener una factura del gasto en cuestión.

Este documento puede ser tanto físico como digital, y es necesario para tener una prueba válida que justifique el gasto, la cuantía, el día y el tipo de gasto. Una factura sirve para evitar fraudes y poder tener todos los gastos controlados.