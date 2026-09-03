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Modelo de nota de gastos
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Preguntas frecuentes
sobre la nota de gastos
Una nota de gastos es un documento en el cual los trabajadores comunican a la empresa los gastos realizados que están relacionados con el desempeño de su trabajo.
Estos gastos pueden estar relacionados con dietas, comidas, viajes de empresa o regalos a clientes, entre otros, por lo que el empleado puede solicitar su reembolso. Por otra parte, a la hora de rellenar una nota de gastos, es necesario saber que debemos tener una factura del gasto en cuestión.
Este documento puede ser tanto físico como digital, y es necesario para tener una prueba válida que justifique el gasto, la cuantía, el día y el tipo de gasto. Una factura sirve para evitar fraudes y poder tener todos los gastos controlados.
Una nota de gastos es necesaria para llevar al día y controlar los gastos de la empresa por parte de los empleados, para saber cuáles debemos asumir y cuáles no. A la hora de realizar una nota de gastos, es necesario incluir ciertos conceptos en esta para que el gasto quede reflejado en el documento. Estos son la fecha, la cuantía y el tipo de gasto y la cuantía.
El responsable eres tú: El empleado tiene que cumplimentar todos los gastos de forma adecuada y precisa para que no haya fallos en los datos de la nota.
Ten en cuenta las políticas de la empresa: El empleado debe preguntar a un superior para tener conocimiento de qué gastos son los que cubre la empresa y cuáles se quedan fuera de la nota de gastos para poder hacer una nota o cuenta de gastos de forma correcta.
No debe faltar ningún dato: Fecha, nombre del empleado, empresa, cuenta bancaria, cuantía… El empleado debe asegurarse de tener todos los datos cumplimentados en la nota de gasto.
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