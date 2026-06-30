Los salarios de la clase trabajadora han sufrido mucho últimamente. Como bien sabes, el poder adquisitivo se ha visto erosionado debido al aumento de los precios, que se inició con la crisis de suministros en ciertos sectores en 2021 y se agravó en 2022 con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Mientras tanto, los empleadores mantuvieron prácticamente congelados los sueldos de sus empleados (a pesar de aumentar sus ganancias), lo que hizo que España se destacara como uno de los países donde los ciudadanos perdieron más capacidad de compra el año pasado.

Entonces... ¿Por qué causas se produce la inflación y cuáles son sus efectos? ¿Qué relación tiene la inflación con la subida de salarios? En el artículo de hoy analizamos todas las cuestiones clave sobre la inflación y el salario, un tema de actualidad laboral .

¿Qué es la inflación?

¿Qué es la inflación?

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios.

Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan indices, que reflejan el crecimiento porcentual de una 'cesta de bienes' ponderada. Es importante mencionar que, el índice de medición de la inflación es el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

💡 ¿Sabías qué? Según el indicador adelantado del IPC del Instituto Nacional de Estadística (INE): por un lado, la inflación en España se situó en el 1,8% en octubre de 2024. Esta tasa es la misma que la registrada en septiembre, lo que supone una estabilización de la inflación tras cinco meses consecutivos de alzas mensuales. Asimismo, la inflación subyacente se desacelerará gradualmente durante el próximo trienio, desde una tasa promedio del 4,1% en 2023 hasta el 2,2% en 2024, el 1,9% en 2025 y el 1,8% en 2026.

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¿Cuál es la fórmula de la inflación?

La fórmula para el cálculo de la inflación es la siguiente:

[(IPC final - IPC inicial) / IPC inicial] x 100

Para esta fórmula hay que coger como referencia un periodo de tiempo concreto y el IPC de dicho periodo. ¿Qué entendemos por el Índice de Precios al Consumo (IPC) ? Pues bien, se trata de la evolución del precio de los bienes y servicios de un país. Por lo que, inflación e IPC están directamente relacionados ya que la inflación se expresa a través del IPC. Algunos de los factores sobre los que se basa la medición del IPC son los alimentos, vivienda, vestimenta, medicinas, transporte, tabaco, ocio y cultura, etc.

¿Cuáles son las causas de la inflación?

La inflación puede producirse por causas muy diversas. Entre las cuales podemos destacar las tres siguientes:

Inflación por consumo o demanda: Esta forma de inflación se deriva de la interacción entre la oferta y la demanda . Cuando la demanda de productos supera la capacidad de producción o importación, los precios tienden a experimentar un incremento.

Inflación por costos: Esta variante inflacionaria se produce cuando los precios de las materias primas, como el cobre, el petróleo, la energía, entre otros, se elevan. Esto lleva a que los productores, con el objetivo de mantener sus márgenes de beneficio, aumenten los precios de sus productos.

Inflación autoinducida: Este tipo de inflación se materializa cuando se anticipa un aumento significativo de los precios en el futuro, y, como medida preventiva, se inician ajustes graduales en los precios antes de que ocurra dicho incremento.*

Inflación generada por expectativas de inflación (círculo vicioso): Este fenómeno es común en naciones con alta inflación, donde los trabajadores demandan aumentos salariales para contrarrestar los efectos inflacionarios , lo que a su vez conduce a un aumento de los precios por parte de los empresarios, creando así un círculo vicioso de inflación.

¿Cuál es la clasificación de la inflación por su magnitud?

La inflación se suele categorizar en diversas clasificaciones en función del porcentaje de incremento, como deflación, inflación moderada, inflación galopante o hiperinflación.

A continuación, te dejamos con la clasificación:

Estanflación: La estanflación describe una situación en la que coexisten una alta inflación y un estancamiento del crecimiento económico, con tasas de crecimiento bajas o incluso negativas . Esta es una de las circunstancias más complejas de abordar en una economía, ya que las soluciones para controlar el aumento de los precios y reactivar la economía suelen ser contradictorias.

Inflación subyacente: La inflación subyacente se refiere a la variación en los precios de bienes y servicios incluidos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero excluye el impacto de la energía y los alimentos no procesados . Este indicador es más preciso que la inflación general, ya que ofrece una mejor visión de la situación estructural de la economía de un país y ayuda a prever la evolución futura de la inflación al eliminar factores considerados temporales o muy volátiles, como los productos energéticos y no procesados.

Inflación galopante: La inflación se considera galopante cuando experimenta un aumento descontrolado de los precios que supera el 10 o incluso el 100% en un año , lo que genera problemas económicos.

Hiperinflación: Se habla de hiperinflación cuando los precios aumentan a tasas superiores al 1.000% anual . Esta es una situación extrema y excepcional que conduce a una grave crisis económica, generalmente asociada a conflictos armados, crisis políticas, etc. y a políticas monetarias expansivas que generan una creación excesiva de dinero.

¿Cómo esta siendo la Inflación en España?

Como se ha visto, el IPC es una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios consumidos por las familias de la población española.

Las primeras acciones implementadas por el Gobierno con el fin de mitigar el efecto de la crisis energética en las finanzas de los ciudadanos españoles han estado en efecto durante más de dos años. En adición a las reducciones impositivas aplicadas a la electricidad y el gas, y en respuesta al impacto de la inflación en los alimentos, también se promovió una disminución en el impuesto al valor agregado (IVA) para productos básicos.

A continuación, te mostramos la evolución del IPC entre los años 2023 y 2024 :

¿Y la inflación este 2025?

La tasa de variación anual del IPC en España cerró 2024 en el 2,8%. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,6%, de forma que la inflación acumulada en 2024 es del 2,1%.

¿Cómo se prevé la inflación en Europa en los próximos años? De acuerdo con el Informe de previsión que nos ha proporcionado Bankinter, podemos observar que a largo plazo debería disminuir en España pero también en el resto del mundo. Las previsiones para este año 2025 apuntan a una estabilización de la inflación, aunque los expertos recomiendan mantener la cautela ante posibles fluctuaciones en el contexto económico global.

¿Cuáles son las consecuencias de la inflación en España?

Como las causas, los efectos de la inflación también son muy variados, generando un impacto muy negativo y graves consecuencias:

Depreciación del valor de la moneda.

Reducción del poder adquisitivo de la población ya que hay que invertir más dinero en lo que se quiere consumir.

Subida de salarios como consecuencia de la subida de costes y precios.

Depreciación de las deudas, en detrimento de los acreedores.

Reducción de la inversión dentro del estado, ya que los inversores buscan países más estables económicamente.

Disminuye la capacidad de ahorro de los ciudadanos.

Estancamiento de la industria que elabora los productos.

Estancamiento económico del país.

¿Tiene algo que ver la inflación con la subida de salarios?

Una de las respuestas de las empresas a la inflación es la subida de salarios a los empleados. Esta iniciativa cuenta con partidarios para ello pero también con un bando escéptico al respecto, el cual no termina de considerar la subida de salarios como un remedio a la inflación.

Algunos argumentos en contra de la subida salarial es que esta media puede incluso generar una mayor inflación debido a que aumenta el consumo privado, elevando todavía más los precios.

💡 ¿Sabías qué? El aumento de costes afecta también a las empresas en un momento crítico para la recuperación, las cuales ven incrementados sus gastos . Incluso se pueden ver forzadas a realizar ERTES en la plantilla; no obstante, los ERTES deben de estar muy justificados y contar con una resolución favorable de la autoridad laboral.

Una de las ideas del aumento salarial es la retención del talento en la empresa, además de suponer una ayuda a los empleados para hacer frente al encarecimiento de los productos y la subida de precios de los servicios. También se consideran otras líneas de actuación por parte de las empresas como los incentivos en nómina o paquetes de beneficios.

La subida salarial media de 2024 fue del 3,0% (1 décima más que la inflación media) y cubrió a 9,6 millones de personas, de las que el 33% cuenta con cláusulas de garantía salarial según la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

📚 ¿Qué es el pacto de rentas? Se trata de una media excepcional para épocas de fuertes subidas de precios para repartir el coste de la inflación entre distintos agentes económicos. Algunos plantean el pacto de rentas como una de las posibles soluciones para mitigar el pacto de la inflación.

Existe un gran debate sobre cómo se puede suavizar el impacto de la inflación y qué actividades emprender para combatirla. Sin embargo, algunas ideas compartidas para ello son el aumento de los tipos de interés, rebajar la oferta monetaria, incrementar la productividad, mejorar la competitividad de la economía, o el pacto de rentas.

En definitiva, España se encuentra en una situación económica complicada con una fuerte inflación que afecta no solo a toda la población, sino también a las empresas , que se ven abocadas a implantar soluciones relativas a la mejora de las condiciones de trabajo , como los aumentos salariales.

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