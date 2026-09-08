Nos encontramos en momentos de incertidumbre: la Gran Renuncia, una crisis económica, y una crisis motivacional de los empleados resultan en un cambiante mundo laboral donde nunca había sido tan delicado fidelizar y retener el talento en las empresas, y como consecuencia, mantener a los equipos motivados y productivos.

En este artículo te damos los mejores consejos para afrontar este nuevo panorama y potenciar el desempeño de los equipos. ¡Continua leyendo y podrás conocer las cinco claves para potenciar el desempeño laboral!

💻 Digitalización

La transformación digital de las empresas y pymes ha pasado de ser algo conveniente a algo necesario, y es que las herramientas digitales permiten a las empresas ahorrar un tiempo incalculable en tareas mecánicas o manuales que no aportan ningún tipo de valor para el negocio.

Por ejemplo, piensa en las nóminas: algo que toda empresa debe hacer y que no obstante, se convierte en uno de los procesos más tediosos. Por ello, con la era de la digitalización han nacido plataformas como Payfit, que permiten gestionar el área laboral de una empresa y también generar las nóminas de la plantilla en sólo unos clics cada mes.

Y recuerda que, dotar a tu equipo con las herramientas adecuadas hará que pueda llevar a cabo su trabajo de forma más eficiente, y por lo tanto, mejorar su desempeño laboral. Lo que en términos general, se traduce a que los trabajadores sientan un sentido de pertenencia y compromiso con la empresa.

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📚 Formación y aprendizaje

En muchas ocasiones, la disminución de la productividad se justifica con argumentos como falta de motivación o falta de organización. No obstante, es importante ir un paso más allá y analizar detenidamente si hay áreas de mejora o de aprendizaje para formar a los equipos y así, ayudarles a incrementar su productividad.

➡️ Uno de los motivos que pueden ayudar a aumentar el desempeño de tus equipos es la formación continuada.

Esto les permitirá, no solo refrescar sus conocimientos y habilidades, si no aprender unos nuevos y además, le permitirá actualizarse en lo más novedoso del mercado, como pueden ser las metodologías y herramientas asociadas a su formación.

Además, estas formaciones no solo tienen un impacto positivo en el rendimiento de tus empleados, sino que también proporcionan una gran motivación que fomenta la retención de talento en tu empresa.

🎯 Objetivos e incentivos

Potenciar el desempeño laboral es un objetivo clave para las organizaciones, ya que conlleva varios beneficios, tanto para los empleados como para la empresa en general.

Es decir, la filosofía de potenciar el desempeño laboral se puede aplicar en todas las áreas de trabajo, adaptando los objetivos y enfoques según las características y necesidades de cada una.

A pesar de que, los objetivos pueden variar según el área y las responsabilidades específicas, los principios fundamentales de comunicación efectiva, desarrollo profesional y reconocimiento se pueden adaptar para lograr resultados positivos en cualquier contexto laboral. Al hacerlo, se promueve un ambiente de trabajo productivo, motivador y centrado en el logro de resultados positivos.

🗣️ Comunicación eficiente

La comunicación eficiente desempeña un papel fundamental en el ámbito laboral y puede contribuir significativamente al aumento del desempeño de los empleados.

Con el paso del tiempo, hemos podido observar que cada vez más se han implementado nuevos tipos de reuniones de trabajo on el objetivo de ayudar a mejorar la comunicación y trabajo en equipo.

🚩 Tener en cuenta Abusar de las reuniones y sobrecomunicar puede tener efectos contraproducentes y ser poco eficientes. Es importante encontrar un equilibrio en la comunicación para garantizar que sea efectiva y no se convierta en una pérdida de tiempo.

Hay dos flujos de comunicación esencial para que el trabajo se pueda realizar de forma fluida: la relación entre compañeros y la relación entre empleado y manager.

🤼 La relación entre compañeros

Para mejorar y fomentar la relación entre compañeros en el trabajo, es fundamental promover un ambiente colaborativo y respetuoso. Esto implica fomentar la comunicación abierta y honesta, donde los empleados se sientan cómodos expresando sus ideas y preocupaciones. Por ejemplo, puedes emplear las siguientes pautas:

📲 Uso de herramientas de comunicación en tiempo real, como Teams o Slack, resulta esencial. Estas plataformas facilitan la interacción instantánea y menos formal que los correos electrónicos, lo que agiliza la obtención de información y la resolución de consultas.

🥳 Realización de actividades de team building y eventos sociales que permitan a los compañeros conocerse en un entorno más relajado.

☕ Compartir cafés con los compañeros en el trabajo puede ser una excelente manera de fomentar la relación y la comunicación entre ellos. Estos momentos informales proporcionan un ambiente relajado donde los empleados pueden conocerse mejor, intercambiar ideas y conversar sobre temas no relacionados con el trabajo.

Es decir, una buena relación entre compañeros en el trabajo crea un entorno colaborativo, motivador y satisfactorio, lo que contribuye al éxito individual y colectivo de la empresa.

🫡 La relación entre jefes y empleados

La relación entre un empleado y su manager es crucial para el éxito y el desarrollo tanto del empleado como de la organización en general. Una relación sólida y saludable puede fomentar la comunicación efectiva, el crecimiento profesional y la motivación. Como manager puedes emplear las siguientes pautas:

🔊 Establecer una comunicación abierta y frecuente: Crea un ambiente donde la comunicación sea alentada y valorada. Programa reuniones 1:1 regulares para discutir el progreso, los desafíos y las metas. Establece un canal de comunicación accesible y anima al empleado a compartir ideas, inquietudes o preguntas en cualquier momento.

👂 Escucha activa: Presta atención completa a lo que el empleado tiene que decir. Escucha con empatía y sin interrupciones, permitiendo que el empleado se sienta escuchado y valorado.

🔁 Proporcionar retroalimentación constructiva: Ofrece retroalimentación regular y específica sobre el desempeño del empleado. Destaca los puntos fuertes y reconoce los logros, pero también ofrece orientación para mejorar las áreas de desarrollo. Además, asegúrate de que la retroalimentación sea constructiva y esté enfocada en el crecimiento y la mejora.

💬 Ser claro y transparente: Comunica las expectativas y los objetivos de manera clara y transparente, asegurándote de que el empleado comprenda sus responsabilidades y cómo su trabajo contribuye al éxito general de la organización.

En resumen, una relación sólida entre empleado y manager se basa en la comunicación abierta, el reconocimiento, el apoyo, el desarrollo y la empatía. Al construir una relación de confianza y respeto, los empleados se sentirán más motivados y comprometidos, lo que a su vez beneficiará tanto a nivel individual como organizacional.

💡 ¿Sabías qué? El estudio Gallup sobre el desempeño laboral pone énfasis en el compromiso de los empleados como un factor clave para el rendimiento laboral. Considera que, realizar campañas de evaluación del desempeño de forma anual o semestral aumenta la rentabilidad de negocio un 21%, aumenta la productividad un 17% ,disminuye la rotación un 24% , disminuye el absentismo laboral hasta en un 41%.

📝 Evaluación de desempeño

La evaluación del desempeño es una herramienta de gestión de RRHH que consiste en realizar una evaluación cualitativa del bienestar del empleado, su desempeño en el puesto de trabajo, cumplimiento de objetivos y expectativas de plan de carrera.

Por eso, es esencial considerar este ritual como una herramienta de desarrollo y apoyo a largo plazo que tiene beneficios en todos los niveles de la empresa:

Beneficios para el empleado: Mejora de la relación con el responsable o manager, creación de un reconocimiento de desarrollo personal y profesional, mayor satisfacción y compromiso con el equipo y con la empresa. Beneficios para la empresa: Mejora de la employee experience, aumento de la fidelización del talento, alineación de los proyectos de los empleados con los objetivos empresariales, mejora de la productividad y el rendimiento de los trabajadores. Beneficios para RRHH: Implementación de un plan de formación, generación de datos para analizar los indicadores de rendimiento, implementación una cultura de feedback. Así como también ayuda a mejorar los planes de carrera de los empleados.

Muchos profesionales de RRHH están implementando estas estrategias en sus empresas mediante el uso de diversas herramientas. Por ejemplo, con Payfit, han automatizado todos los procesos relacionados con nómina y recursos humanos, incluyendo las evaluaciones de desempeño a través de su nuevo módulo.

Si quieres más información, no dudes en solicitar una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y conoce todas las funcionalidades de Payfit a través de nuestra web.