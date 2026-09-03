La evaluación de desempeño es un proceso que las organizaciones utilizan para evaluar el rendimiento de sus empleados en función de los objetivos establecidos y las expectativas de la empresa.

El objetivo de la evaluación de desempeño es proporcionar información valiosa al empleado y al empleador, permitiendo identificar fortalezas y debilidades del desempeño laboral, identificar áreas de mejora, fomentar el desarrollo profesional y personal del empleado, y tomar decisiones informadas relacionadas con la compensación, promoción, capacitación y desarrollo del empleado.