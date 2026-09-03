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Evaluación de desempeño

¿Cómo mejorar tu evaluación de desempeño?

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FormatoPDF
Fecha de edición12 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre la evaluación de desempeño

La evaluación de desempeño es un proceso que las organizaciones utilizan para evaluar el rendimiento de sus empleados en función de los objetivos establecidos y las expectativas de la empresa.

 

El objetivo de la evaluación de desempeño es proporcionar información valiosa al empleado y al empleador, permitiendo identificar fortalezas y debilidades del desempeño laboral, identificar áreas de mejora, fomentar el desarrollo profesional y personal del empleado, y tomar decisiones informadas relacionadas con la compensación, promoción, capacitación y desarrollo del empleado.

Sí, ya que, un buen cuestionario de evaluación de desempeño ayuda a proporcionar información valiosa que permite mejorar el desempeño de los empleados, aumentar la motivación y el compromiso, y tomar decisiones informadas sobre la gestión de los recursos humanos.

Es una plantilla con ejemplos de preguntas divididas en:

 

- Resumen del año/ periodo de la evaluación

- Proyección a medio plazo

- Plan de desarrollo

 