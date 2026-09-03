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Ficha explicativa sobre el RGPD
Ficha creada por nuestros expertos en RR. HH.
Adaptada a la normativa laboral vigente
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Preguntas frecuentes
sobre el RGPD
El RGPD, o Reglamento General de Protección de Datos, es una normativa de la Unión Europea que entró en vigor el 25 de mayo de 2018.
Su objetivo principal es fortalecer y unificar la protección de datos para todas las personas dentro de la Unión Europea (UE). Además, el RGPD busca dar a los ciudadanos el control sobre sus propios datos personales, mientras simplifica el entorno regulatorio para el comercio internacional al unificar la regulación dentro de la UE.
Nuestra ficha explicativa detalla cómo nuestra solución ayuda a las empresas a asegurar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.
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