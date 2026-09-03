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Evaluación de desempeño

Tu equipo merece una buena evaluación de desempeño

  • Documento creado por nuestros expertos en recursos humanos

  • Enfoque de cómo hacer una evaluación de desempeño en 5 pasos

  • Recurso gratuito para que ahorres hasta un 75% de tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición13 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre cómo PayFit te puede ayudar

La periodicidad depende de la organización, pero lo más habitual es realizar evaluaciones anuales complementadas con revisiones trimestrales o conversaciones de seguimiento continuas para asegurar una mejora constante.

Suelen incluir competencias, cumplimiento de objetivos, calidad del trabajo, productividad, habilidades interpersonales y contribución al equipo. Cada empresa puede adaptar estos indicadores a sus necesidades y cultura.

Alinea expectativas, identifica áreas de mejora, refuerza el reconocimiento y facilita la toma de decisiones sobre formación, promoción o redistribución de tareas, lo que impacta directamente en la productividad y el compromiso.