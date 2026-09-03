Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Tu equipo merece una buena evaluación de desempeño
Documento creado por nuestros expertos en recursos humanos
Enfoque de cómo hacer una evaluación de desempeño en 5 pasos
Recurso gratuito para que ahorres hasta un 75% de tiempo
Preguntas frecuentes
sobre cómo PayFit te puede ayudar
La periodicidad depende de la organización, pero lo más habitual es realizar evaluaciones anuales complementadas con revisiones trimestrales o conversaciones de seguimiento continuas para asegurar una mejora constante.
Suelen incluir competencias, cumplimiento de objetivos, calidad del trabajo, productividad, habilidades interpersonales y contribución al equipo. Cada empresa puede adaptar estos indicadores a sus necesidades y cultura.
Alinea expectativas, identifica áreas de mejora, refuerza el reconocimiento y facilita la toma de decisiones sobre formación, promoción o redistribución de tareas, lo que impacta directamente en la productividad y el compromiso.