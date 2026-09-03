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Extinción del contrato

Modelo de solicitud de excedencia voluntaria

  • Modelo creado por nuestros expertos laborales

  • Comentarios para que puedas adaptar el modelo a tus necesidades

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoDOC
Fecha de edición05 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre la excedencia voluntaria

El modelo de solicitud de excedencia voluntaria es una carta por la cual el trabajador comunica al departamento de RRHH de tu empresa el deseo de disfrutar de una excedencia voluntaria. 

 

En concreto, es una carta de excedencia voluntaria en Word que se puede modificar, adaptándose a las necesidades de tu empresa y los datos de tus trabajadores. 

 

Este modelo de excedencia voluntaria en Word contiene apartados para rellenar los datos de la empresa (nombre, dirección, etc.), del trabajador (nombre y apellidos, DNI, etc.) y la normativa aplicable, entre otras cuestiones que son necesarias incluir para presentar una solicitud de excedencia completa.

Con la descarga de esta plantilla de excedencia voluntaria en Word podrás tener un modelo estándar para usar con todos tus empleados. 

 

De esta forma, solo tendrás que cambiar los datos que sean necesarios en función de cada empleado, ahorrando tiempo en la generación de una plantilla cada vez que la vayas a necesitar. 