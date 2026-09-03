El modelo de solicitud de excedencia voluntaria es una carta por la cual el trabajador comunica al departamento de RRHH de tu empresa el deseo de disfrutar de una excedencia voluntaria.

En concreto, es una carta de excedencia voluntaria en Word que se puede modificar, adaptándose a las necesidades de tu empresa y los datos de tus trabajadores.

Este modelo de excedencia voluntaria en Word contiene apartados para rellenar los datos de la empresa (nombre, dirección, etc.), del trabajador (nombre y apellidos, DNI, etc.) y la normativa aplicable, entre otras cuestiones que son necesarias incluir para presentar una solicitud de excedencia completa.