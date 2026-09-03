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Modelo de solicitud de excedencia voluntaria
Modelo creado por nuestros expertos laborales
Comentarios para que puedas adaptar el modelo a tus necesidades
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
Preguntas frecuentes
sobre la excedencia voluntaria
El modelo de solicitud de excedencia voluntaria es una carta por la cual el trabajador comunica al departamento de RRHH de tu empresa el deseo de disfrutar de una excedencia voluntaria.
En concreto, es una carta de excedencia voluntaria en Word que se puede modificar, adaptándose a las necesidades de tu empresa y los datos de tus trabajadores.
Este modelo de excedencia voluntaria en Word contiene apartados para rellenar los datos de la empresa (nombre, dirección, etc.), del trabajador (nombre y apellidos, DNI, etc.) y la normativa aplicable, entre otras cuestiones que son necesarias incluir para presentar una solicitud de excedencia completa.
Con la descarga de esta plantilla de excedencia voluntaria en Word podrás tener un modelo estándar para usar con todos tus empleados.
De esta forma, solo tendrás que cambiar los datos que sean necesarios en función de cada empleado, ahorrando tiempo en la generación de una plantilla cada vez que la vayas a necesitar.