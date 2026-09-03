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Contratos laborales

Modelo de novación de contrato

  • Modelo creado por nuestros expertos laborales

  • Adaptada a la normativa laboral vigente.

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición13 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre la novación de contrato

La novación se refiere al procedimiento mediante el cual, al alterar la naturaleza legal del vínculo entre dos partes, ciertas obligaciones experimentan cambios o se extinguen.  En lugar de optar por una renovación contractual, que implica la preservación de las cláusulas originales, o la creación de un nuevo contrato, la novación se presenta como una manera de "actualizar" la relación.

Todas las alteraciones legales en contratos de trabajo están contempladas en el Estatuto de los Trabajadores, específicamente en los artículos 39 a 41. Por ende, podemos extraer que existen tres categorías: 

1️⃣ Novación del contrato por movilidad funcional

2️⃣ Novación del contrato por movilidad geográfica

3️⃣ Modificación de las condiciones de trabajo