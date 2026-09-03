Todas las alteraciones legales en contratos de trabajo están contempladas en el Estatuto de los Trabajadores, específicamente en los artículos 39 a 41. Por ende, podemos extraer que existen tres categorías:

1️⃣ Novación del contrato por movilidad funcional

2️⃣ Novación del contrato por movilidad geográfica

3️⃣ Modificación de las condiciones de trabajo