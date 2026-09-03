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Modelo de novación de contrato
Modelo creado por nuestros expertos laborales
Adaptada a la normativa laboral vigente.
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Preguntas frecuentes
sobre la novación de contrato
La novación se refiere al procedimiento mediante el cual, al alterar la naturaleza legal del vínculo entre dos partes, ciertas obligaciones experimentan cambios o se extinguen. En lugar de optar por una renovación contractual, que implica la preservación de las cláusulas originales, o la creación de un nuevo contrato, la novación se presenta como una manera de "actualizar" la relación.
Todas las alteraciones legales en contratos de trabajo están contempladas en el Estatuto de los Trabajadores, específicamente en los artículos 39 a 41. Por ende, podemos extraer que existen tres categorías:
1️⃣ Novación del contrato por movilidad funcional
2️⃣ Novación del contrato por movilidad geográfica
3️⃣ Modificación de las condiciones de trabajo