El Modelo 190 es una declaración informativa anual que deben presentar todas las personas físicas, jurídicas y entidades que, en el ejercicio anterior, hayan retenido o ingresado a cuenta a sus trabajadores, pensionistas, proveedores u otros obligados a retener o ingresar a cuenta, por los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas.