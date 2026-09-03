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Nóminas

Paso a paso del modelo 190

  • Paso a paso creado por expertos en nóminas

  • Consejos prácticos y ejemplos listos para usar

  • Recurso gratuito para ahorrar tiempo y evitar errores

FormatoPDF
Fecha de edición13 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre el Modelo 190

El Modelo 190 es una declaración informativa anual que deben presentar todas las personas físicas, jurídicas y entidades que, en el ejercicio anterior, hayan retenido o ingresado a cuenta a sus trabajadores, pensionistas, proveedores u otros obligados a retener o ingresar a cuenta, por los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas.

El Modelo 190 es un formulario anual que debe ser presentado una vez al año, y su plazo de presentación va desde el 1 hasta el 31 de enero del año siguiente al período fiscal que se está declarando. 

La información que se incluye en el Modelo 190 es la siguiente:

  • Datos identificativos de la persona o entidad que presenta la declaración.

  • Datos identificativos de los perceptores de los rendimientos.

  • Importe de las retenciones e ingresos a cuenta practicados.

  • Tipo de rendimiento.

  • Periodo de devengo del rendimiento.

Descarga ahora nuestra checklist del Modelo 190 y obtén una visión completa y detallada de los pasos a seguir para asegurar un proceso de presentación idóneo y a tiempo.