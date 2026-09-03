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Paso a paso del modelo 190
Paso a paso creado por expertos en nóminas
Consejos prácticos y ejemplos listos para usar
Recurso gratuito para ahorrar tiempo y evitar errores
Preguntas frecuentes
sobre el Modelo 190
El Modelo 190 es una declaración informativa anual que deben presentar todas las personas físicas, jurídicas y entidades que, en el ejercicio anterior, hayan retenido o ingresado a cuenta a sus trabajadores, pensionistas, proveedores u otros obligados a retener o ingresar a cuenta, por los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas.
El Modelo 190 es un formulario anual que debe ser presentado una vez al año, y su plazo de presentación va desde el 1 hasta el 31 de enero del año siguiente al período fiscal que se está declarando.
La información que se incluye en el Modelo 190 es la siguiente:
Datos identificativos de la persona o entidad que presenta la declaración.
Datos identificativos de los perceptores de los rendimientos.
Importe de las retenciones e ingresos a cuenta practicados.
Tipo de rendimiento.
Periodo de devengo del rendimiento.
Descarga ahora nuestra checklist del Modelo 190 y obtén una visión completa y detallada de los pasos a seguir para asegurar un proceso de presentación idóneo y a tiempo.