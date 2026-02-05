La migración a Payfit tarda como máximo unos quince días. Uno de nuestros expertos se ocupa de tu llegada a Payfit y la puesta en marcha se realiza en un tiempo récord. Gracias al contexto de final de año (reporting anual completo, histórico para facilitar la gestión de los impuestos anuales, cotizaciones que vuelven a 0 en enero...) ¡todo se simplifica!