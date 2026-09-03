Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
¿Qué implicar cambiar de solución de nóminas en 2026?
Todo sobre la simplificación de la gestión de fin de año
Enfoque en la migración: con PayFit, ¡solo 15 días!
Carta de finalización de un contrato de servicios
Preguntas frecuentes
sobre la gestión de las bajas laborales
Nuestra guía está compuesta por:
los puntos que simplifican el proceso al inicio del año natural (reporting, impuestos, cotizaciones…);
los 4 puntos clave que hay que buscar en una solución: seguridad, conformidad, visibilidad, ahorro de tiempo;
el detalle de la migración a PayFit;
una carta de finalización de un contrato de servicios para ahorrarte tiempo.
Para saber si es el momento adecuado para cambiar de solución y para entender cómo proceder si finalmente decides dar el paso.
La migración a PayFit tarda como máximo unos quince días. Uno de nuestros expertos se ocupa de tu llegada a PayFit y la puesta en marcha se realiza en un tiempo récord. Gracias al contexto de final de año (reporting anual completo, histórico para facilitar la gestión de los impuestos anuales, cotizaciones que vuelven a 0 en enero...) ¡todo se simplifica!