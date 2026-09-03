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¿Qué resuelve PayFit que otras soluciones no?
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Preguntas frecuentes
sobre cómo PayFit te puede ayudar
Sí, PayFit se integra de manera sencilla con otros sistemas de gestión empresarial, como software de contabilidad y gestión de proyectos. Esto permite que la información fluya de manera coherente y sin interrupciones entre las distintas áreas de la empresa, mejorando la colaboración y optimizando los procesos interdepartamentales.
Sí, PayFit cuenta con un equipo de soporte dedicado que está disponible para resolver cualquier duda o problema técnico que puedas tener. Ya sea sobre la plataforma, el cálculo de nóminas o el cumplimiento normativo, el equipo de soporte te ayudará a garantizar que todo funcione sin problemas.
Absolutamente. PayFit está diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa, independientemente de su tamaño o sector. Desde personalizar los cálculos de nóminas hasta ajustar los informes generados, la plataforma permite que configures todo según los requisitos de tu negocio, garantizando que se alinee con tu forma de trabajar.