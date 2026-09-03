Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
¿Por qué las empresas eligen a PayFit?
Guía comparativa de costes y tiempos: gestoría vs. automatización
Claves para elegir el mejor sistema de nóminas
Empresas que ya han dado el salto a la gestión digital con PayFit
Preguntas frecuentes
sobre cómo PayFit te puede ayudar
PayFit permite reducir significativamente el tiempo dedicado a la gestión de nóminas mediante la automatización de procesos. Nuestros clientes experimentan una reducción de hasta el 80% en el tiempo invertido, convirtiendo tareas que tradicionalmente requerían días en procesos que se completan en minutos gracias a nuestra tecnología avanzada.
La migración a PayFit está diseñada para ser un proceso fluido y estructurado. Nuestro equipo especializado guía a cada empresa durante la implementación, proporcionando formación personalizada y soporte continuo para garantizar una transición sin interrupciones en las operaciones diarias. La mayoría de nuestros clientes completan la transición en pocas semanas.
PayFit proporciona una plataforma integral que empodera a los empleados con funcionalidades avanzadas: acceso permanente a sus documentos laborales, gestión digital de solicitudes (vacaciones, bajas, etc.), y control directo de su información personal. Esta autonomía mejora significativamente la experiencia del empleado y optimiza los procesos de RRHH.