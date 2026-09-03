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Normativas
Guía práctica para las empresas: Reglamento Europeo de IA
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
Definiciones básicas, consejos prácticos, y ejemplos
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
FormatoPDF
Fecha de edición12 de febrero de 2026
AutoraPayFit España
Preguntas frecuentes
sobre la regulación europea sobre la IA
La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que permite a las máquinas imitar la capacidad de pensamiento humano para resolver problemas y tomar decisiones.
El Reglamento UE sobre IA entró en vigor el 1 de agosto de 2024 tras su publicación en el DOUE.
Puedes consultarlo en el siguiente enlace.
Descargar nuestra guía sobre el Reglamento de la UE sobre IA es esencial para entender cómo esta nueva normativa afectará la gestión de recursos humanos y nóminas, ayudando a las empresas a adaptarse de manera eficiente y ética a los cambios legislativos.