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Normativas

Guía práctica para las empresas: Reglamento Europeo de IA

  • Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos

  • Definiciones básicas, consejos prácticos, y ejemplos

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición12 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre la regulación europea sobre la IA

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que permite a las máquinas imitar la capacidad de pensamiento humano para resolver problemas y tomar decisiones.

 

El Reglamento UE sobre IA entró en vigor el 1 de agosto de 2024 tras su publicación en el DOUE.

Puedes consultarlo en el siguiente enlace

Descargar nuestra guía sobre el Reglamento de la UE sobre IA es esencial para entender cómo esta nueva normativa afectará la gestión de recursos humanos y nóminas, ayudando a las empresas a adaptarse de manera eficiente y ética a los cambios legislativos.