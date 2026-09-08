¿Todavía gestionas las bajas laborales a la vieja usanza?
Checklist completa con todos los beneficios de modernizar la gestión de bajas laborales
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Preguntas frecuentes
sobre cómo Payfit te puede ayudar
¿Es fácil integrar Payfit con otras herramientas de gestión empresarial?
¿Es fácil integrar Payfit con otras herramientas de gestión empresarial?
Sí, Payfit se integra de manera sencilla con otros sistemas de gestión empresarial, como software de contabilidad y gestión de proyectos. Esto permite que la información fluya de manera coherente y sin interrupciones entre las distintas áreas de la empresa, mejorando la colaboración y optimizando los procesos interdepartamentales.
¿Payfit ofrece soporte en caso de problemas técnicos o dudas sobre la plataforma?
¿Payfit ofrece soporte en caso de problemas técnicos o dudas sobre la plataforma?
Sí, Payfit cuenta con un equipo de soporte dedicado que está disponible para resolver cualquier duda o problema técnico que puedas tener. Ya sea sobre la plataforma, el cálculo de nóminas o el cumplimiento normativo, el equipo de soporte te ayudará a garantizar que todo funcione sin problemas.
¿Puedo personalizar Payfit según las necesidades de mi empresa?
¿Puedo personalizar Payfit según las necesidades de mi empresa?
Absolutamente. Payfit está diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa, independientemente de su tamaño o sector. Desde personalizar los cálculos de nóminas hasta ajustar los informes generados, la plataforma permite que configures todo según los requisitos de tu negocio, garantizando que se alinee con tu forma de trabajar.