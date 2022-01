Amabilis

Fondé par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap depuis près de 20 ans, Amabilis propose au quotidien des prestations sur-mesure et adaptées d’aide à domicile (courses, préparation des repas, accompagnement aux rendez-vous, assistance administrative, aide à la toilette et à l’habillage). En seulement 2 ans, Amabilis est passé de 0 à 105 salariés. Pour 2018, l’objectif est non seulement de doubler leur chiffre d’affaire, mais aussi de doubler le nombre de salariés notamment grâce à l’accompagnement de PayFit.

Amabilis & PayFit

Louis a découvert PayFit grâce à un de ses plus grands fan, Oussama Ammar co-fondateur de The Family dont il suivait les cours à Sciences Po. Depuis, il ne peut plus s’en passer ! Il a enfin pu mettre un terme aux allers-retours incessants avec le cabinet comptable, aux tableurs excel, aux modifications salarié par salarié, etc. et centraliser toutes les tâches RH sur un seul et même outil.