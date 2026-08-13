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Calculadora del coste de un trabajador para una empresa
¿Necesitas calcular cuánto cuesta un trabajador para tu empresa?
¿Estás pensando en contratar? Calcula en pocos segundos el coste real de un trabajador para tu empresa. Nuestra calculadora te permite estimar el coste total de la contratación, el salario neto que recibirá el trabajador y el desglose de las principales cotizaciones a cargo de la empresa.
El coste real de un empleado, en segundos
Introduce el salario bruto y obtén el desglose completo: cotizaciones, IRPF y salario neto.
Coste total para la empresa
39.645 €
Parte de la empresa
- Salario bruto
- 30.000,00 €
- Total cotizaciones de la empresa
- + 9.645,00 €
Parte del empleado
- Cotizaciones del trabajador
- -1.950,00 €
- Retención de IRPF (16,42 %)
- -4.926,00 €
- Salario neto anual
- 23.124,00 €
- Neto por paga (14 pagas)
- 1.651,71 €
A tener en cuenta:
Nuestro simulador de coste de un trabajador incorpora los tipos de cotización vigentes en 2026 y calcula en tiempo real el coste total para la empresa y el desglose de las principales cotizaciones empresariales.
En 2026, las principales cotizaciones empresariales incluyen contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA, MEI y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Por ejemplo, para un trabajador indefinido con un salario de 2.500 € brutos al mes, las cotizaciones empresariales fijas ascienden a 766,25 € al mes, antes de añadir la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP), cuyo porcentaje depende de la actividad de la empresa. Esto supone un coste para la empresa de al menos 3.266,25 € al mes, antes de AT/EP y otros costes laborales.
Una simulación del coste de un trabajador para una empresa permite anticipar el impacto de una nueva contratación sobre la tesorería, elaborar presupuestos de personal más precisos y tomar mejores decisiones de contratación.
¿Por qué es importante calcular el coste de un trabajador para una empresa?
Calcular correctamente el coste de un trabajador es fundamental para conocer el impacto real de una contratación en las finanzas de tu empresa. Esta estimación te permite definir mejor tu presupuesto de personal, planificar nuevas contrataciones y tomar decisiones sobre el crecimiento de tu negocio.
El coste de un trabajador no se limita a su salario bruto. A este hay que añadir las cotizaciones a cargo de la empresa y otros costes laborales que puedan resultar aplicables.
Una diferencia de unos cientos de euros al mes puede representar varios miles de euros al año. Para una pyme, estas desviaciones pueden afectar al presupuesto disponible para nuevas contrataciones, inversiones o crecimiento.
Conocer el coste laboral real de cada trabajador te ayuda a:
Planificar tu presupuesto de personal;
Calcular cuánto supone una nueva contratación;
Comparar diferentes propuestas salariales;
Anticipar el impacto de una subida de sueldo;
Controlar la evolución de tu masa salarial;
Tomar decisiones de contratación con mayor seguridad.
Para evitar errores y reducir el trabajo administrativo, la gestión de nóminas automatizada permite calcular y gestionar las variables que afectan al coste laboral de tus empleados.
💡 Recuerda que...
Un cálculo incorrecto de las cotizaciones o de las obligaciones asociadas a la nómina puede dar lugar a diferencias con la Seguridad Social y a las correspondientes regularizaciones, recargos o sanciones cuando proceda. Por eso es importante trabajar siempre con tipos y bases de cotización actualizados.
¿A dónde van las cotizaciones que paga la empresa?
Las cotizaciones a cargo de la empresa forman parte del coste laboral de cada trabajador y contribuyen a financiar diferentes prestaciones y coberturas del sistema de Seguridad Social.
En España, las principales cotizaciones y conceptos asociados a la nómina incluyen:
Contingencias comunes: 23,60 % a cargo de la empresa.
Desempleo: 5,50 % a cargo de la empresa para los contratos indefinidos.
Formación profesional: 0,60 % a cargo de la empresa.
FOGASA: 0,20 % a cargo exclusivamente de la empresa.
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): 0,75 % a cargo de la empresa en 2026.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP): tipo variable según la actividad y ocupación, a cargo exclusivamente de la empresa.
Cuota de solidaridad: aplicable a la parte de las retribuciones que supera la base máxima de cotización.
Los tipos anteriores corresponden a los tipos generales de 2026. El coste real puede variar según el tipo de contrato, la actividad de la empresa, la base de cotización y otras circunstancias.
¿Qué cambios afectan al coste de los trabajadores en 2026?
En 2026, las empresas deben tener en cuenta diferentes cambios que pueden afectar a sus costes laborales.
Nuevo Salario Mínimo Interprofesional
El SMI de 2026 es de 1.221 € brutos mensuales en 14 pagas, equivalente a 17.094 € brutos anuales.
Este importe debe tenerse en cuenta al establecer los salarios y presupuestos de personal.
Incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional
En 2026, el MEI es del 0,90 %, distribuido entre:
0,75 % a cargo de la empresa;
0,15 % a cargo del trabajador.
Este porcentaje forma parte de las cotizaciones a la Seguridad Social y debe incluirse en el cálculo del coste laboral.
Cuota de solidaridad
Desde 2026, las retribuciones que superan la base máxima de cotización están sujetas a una cotización adicional de solidaridad, con tipos progresivos según el tramo salarial.
Nueva base máxima de cotización
La base máxima de cotización del Régimen General se sitúa en 5.101,20 € mensuales en 2026.
Estos cambios deben incorporarse a las previsiones de costes laborales para obtener una estimación actualizada del coste de cada trabajador.
Por eso, una calculadora de coste de trabajador que tenga en cuenta los principales factores de cotización permite obtener una estimación mucho más precisa y facilita la planificación de los costes de personal. Conocer hoy el coste real de una contratación te permite planificar mejor las decisiones de mañana.
Preguntas frecuentes sobre el coste real de un trabajador
Para calcular el coste anual de un trabajador, debes partir de su salario bruto anual y añadir las cotizaciones empresariales correspondientes.
Coste laboral anual = salario bruto anual + cotizaciones empresariales + otros costes asociados
Por ejemplo, un salario de 2.500 € en 14 pagas supone 35.000 € de salario bruto anual.
A esta cantidad habría que añadir las cotizaciones empresariales correspondientes y, cuando proceda, otros costes como bonus, beneficios sociales, retribución en especie, formación o equipos de trabajo.
En 2026, las principales cotizaciones a cargo de la empresa en el Régimen General son:
Contingencias comunes: 23,60 %.
Desempleo: 5,50 % para trabajadores con contrato indefinido.
Formación profesional: 0,60 %.
FOGASA: 0,20 %.
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): 0,75 %.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP): porcentaje variable según la actividad y ocupación.
Además, puede aplicarse una cotización adicional de solidaridad sobre las retribuciones que superen la base máxima de cotización. Los tipos de cotización están establecidos por la normativa vigente para 2026.
En 2026, un trabajador indefinido aporta, con carácter general:
4,70 % por contingencias comunes;
1,55 % por desempleo;
0,10 % por formación profesional;
0,15 % por MEI.
En conjunto, estas cotizaciones representan un 6,50 % de la base de cotización, antes de considerar otros conceptos que puedan resultar aplicables.
La cantidad que finalmente recibe el trabajador depende también de la retención de IRPF y de sus circunstancias personales y familiares.
Sí. El tipo de contrato puede modificar las cotizaciones empresariales.
Para el desempleo, por ejemplo, en 2026 se aplica:
Contrato indefinido: 5,50 % a cargo de la empresa y 1,55 % a cargo del trabajador.
Determinados contratos de duración determinada: 6,70 % a cargo de la empresa y 1,60 % a cargo del trabajador.
Además, pueden existir diferentes bonificaciones y reducciones dependiendo de las características de la contratación.
Sí. Determinadas empresas y contrataciones pueden beneficiarse de bonificaciones o reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
El importe y las condiciones dependen del tipo de contrato, las características del trabajador, la empresa y la medida aplicable.
Por eso, para obtener el coste real de una contratación es importante comprobar si existe alguna bonificación o reducción aplicable.
Sí, la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) varía en función de la actividad económica y, en determinados casos, de la ocupación del trabajador.
Esta cotización corre exclusivamente a cargo de la empresa.
Por eso, dos empresas que contraten a trabajadores con el mismo salario bruto pueden tener un coste laboral diferente si desarrollan actividades con distintos tipos de AT/EP.
Además del salario y las cotizaciones empresariales, una empresa puede asumir otros costes relacionados con un trabajador, como:
bonus y retribución variable;
beneficios sociales;
seguro médico;
formación;
equipos informáticos;
material de trabajo;
dietas y desplazamientos;
tickets restaurante;
retribución en especie;
horas extraordinarias;
otros beneficios ofrecidos por la empresa.
Estos costes no siempre forman parte del coste salarial o de las cotizaciones, pero pueden ser relevantes para conocer el coste total de una contratación.
El simulador permite introducir el salario bruto que estás pensando ofrecer y obtener una estimación del coste total para la empresa.
Según los datos introducidos, el cálculo puede tener en cuenta:
salario bruto;
tipo de contrato;
cotizaciones empresariales;
cotizaciones del trabajador;
coste total para la empresa;
salario neto estimado;
retención de IRPF;
principales conceptos de cotización.
De esta forma, puedes conocer cuánto supone una contratación antes de tomar una decisión.