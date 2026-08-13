A tener en cuenta: Nuestro simulador de coste de un trabajador incorpora los tipos de cotización vigentes en 2026 y calcula en tiempo real el coste total para la empresa y el desglose de las principales cotizaciones empresariales.

En 2026, las principales cotizaciones empresariales incluyen contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA, MEI y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Por ejemplo, para un trabajador indefinido con un salario de 2.500 € brutos al mes , las cotizaciones empresariales fijas ascienden a 766,25 € al mes , antes de añadir la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP), cuyo porcentaje depende de la actividad de la empresa. Esto supone un coste para la empresa de al menos 3.266,25 € al mes , antes de AT/EP y otros costes laborales.

Una simulación del coste de un trabajador para una empresa permite anticipar el impacto de una nueva contratación sobre la tesorería, elaborar presupuestos de personal más precisos y tomar mejores decisiones de contratación.

¿Por qué es importante calcular el coste de un trabajador para una empresa?

Calcular correctamente el coste de un trabajador es fundamental para conocer el impacto real de una contratación en las finanzas de tu empresa. Esta estimación te permite definir mejor tu presupuesto de personal, planificar nuevas contrataciones y tomar decisiones sobre el crecimiento de tu negocio.

El coste de un trabajador no se limita a su salario bruto. A este hay que añadir las cotizaciones a cargo de la empresa y otros costes laborales que puedan resultar aplicables.

Una diferencia de unos cientos de euros al mes puede representar varios miles de euros al año. Para una pyme, estas desviaciones pueden afectar al presupuesto disponible para nuevas contrataciones, inversiones o crecimiento.

Conocer el coste laboral real de cada trabajador te ayuda a:

Planificar tu presupuesto de personal;

Calcular cuánto supone una nueva contratación;

Comparar diferentes propuestas salariales;

Anticipar el impacto de una subida de sueldo;

Controlar la evolución de tu masa salarial;

Tomar decisiones de contratación con mayor seguridad.

Para evitar errores y reducir el trabajo administrativo, la gestión de nóminas automatizada permite calcular y gestionar las variables que afectan al coste laboral de tus empleados.

💡 Recuerda que... Un cálculo incorrecto de las cotizaciones o de las obligaciones asociadas a la nómina puede dar lugar a diferencias con la Seguridad Social y a las correspondientes regularizaciones, recargos o sanciones cuando proceda. Por eso es importante trabajar siempre con tipos y bases de cotización actualizados.

¿A dónde van las cotizaciones que paga la empresa?

Las cotizaciones a cargo de la empresa forman parte del coste laboral de cada trabajador y contribuyen a financiar diferentes prestaciones y coberturas del sistema de Seguridad Social.

En España, las principales cotizaciones y conceptos asociados a la nómina incluyen:

Contingencias comunes: 23,60 % a cargo de la empresa.

Desempleo: 5,50 % a cargo de la empresa para los contratos indefinidos.

Formación profesional: 0,60 % a cargo de la empresa.

FOGASA: 0,20 % a cargo exclusivamente de la empresa.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): 0,75 % a cargo de la empresa en 2026.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP): tipo variable según la actividad y ocupación, a cargo exclusivamente de la empresa.

Cuota de solidaridad: aplicable a la parte de las retribuciones que supera la base máxima de cotización.

Los tipos anteriores corresponden a los tipos generales de 2026. El coste real puede variar según el tipo de contrato, la actividad de la empresa, la base de cotización y otras circunstancias.

¿Qué cambios afectan al coste de los trabajadores en 2026?

En 2026, las empresas deben tener en cuenta diferentes cambios que pueden afectar a sus costes laborales.

Nuevo Salario Mínimo Interprofesional

El SMI de 2026 es de 1.221 € brutos mensuales en 14 pagas, equivalente a 17.094 € brutos anuales.

Este importe debe tenerse en cuenta al establecer los salarios y presupuestos de personal.

Incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional

En 2026, el MEI es del 0,90 %, distribuido entre:

0,75 % a cargo de la empresa ;

0,15 % a cargo del trabajador.

Este porcentaje forma parte de las cotizaciones a la Seguridad Social y debe incluirse en el cálculo del coste laboral.

Cuota de solidaridad

Desde 2026, las retribuciones que superan la base máxima de cotización están sujetas a una cotización adicional de solidaridad, con tipos progresivos según el tramo salarial.

Nueva base máxima de cotización

La base máxima de cotización del Régimen General se sitúa en 5.101,20 € mensuales en 2026.

Estos cambios deben incorporarse a las previsiones de costes laborales para obtener una estimación actualizada del coste de cada trabajador.

Por eso, una calculadora de coste de trabajador que tenga en cuenta los principales factores de cotización permite obtener una estimación mucho más precisa y facilita la planificación de los costes de personal. Conocer hoy el coste real de una contratación te permite planificar mejor las decisiones de mañana.