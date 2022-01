Acuerdo del teletrabajo y compensación de los gastos de los empleados en teletrabajo

Compensación de gastos en teletrabajo

Isabel Peral responde:

¿Cómo evaluar los gastos que hay que cubrir a los trabajadores en remoto? ¿Hay un mínimo a cubrir estipulado por ley?

La ley del trabajo a distancia es bastante abierta en cuanto a las regulaciones de los gastos. Si bien es cierto que el empleado nunca deberá asumir los gastos producidos por el desarrollo de su puesto de trabajo, la Ley no establece nada de forma concreta, por lo que deberemos remitirnos a los Convenios Colectivos.

Las últimas actualizaciones de los Convenios Colectivos ya empiezan a regular los gastos del teletrabajo, aunque no siempre se rigen por el mismo patrón. Puede ser que establezcan una compensación de gastos de 30 € mensuales o de 150 €.

Si el Convenio Colectivo no determina nada, será la política de empresa, mediante acuerdo con la Representación Legal de los trabajadores, la que determine cómo se compensan dichos gastos.

Nuestra recomendación es siempre proponer una política de compensación justa y proporcional. Para ello, se puede hacer un estudio de los nuevos gastos asumidos por nuestros empleados o establecer una media.

En tema de compensación, ¿hay retroactividad?

Como hemos comentado anteriormente, deberemos estar a lo que establezcan los Convenio Colectivos. La Ley del teletrabajo no menciona que deban abonarse los gastos con efectos retroactivos, por lo que a priori no sería necesario.

Desde las Autoridades han publicado ciertas notas aclaratorias sobre este tema, sobre todo en referencia al periodo de pandemia que vivimos a lo largo de 2020. La conclusión final es que las empresas deberán reintegrar a los empleados todos los gastos que tuviesen por ocasión del teletrabajo durante la época de confinamiento, siempre y cuando el empleado pueda justificarlos de forma efectiva (por ejemplo, mediante facturas). Es decir, debe ser el empleado el que lo solicite a la empresa y lo justifique con documentación.

Si una persona teletrabaja un día a la semana y otra 5, ¿cómo se pueden compensar correctamente los gastos?

Hay que remitirse a los Convenios Colectivos. En general, no se especifica una cantidad por días de teletrabajo si no una cuantía o porcentaje fijo para los que lo hacen de forma regular. Después cada política de empresa puede ajustarlo, siempre y cuando se respeten los mínimos legales y no se produzca ningún tipo de discriminación hacia ningún colectivo. Todos los empleados deben tener los mismos derechos, tanto los que prestan servicios de forma presencial como los que lo hacen en formato a distancia, independientemente del porcentaje de jornada que lleven a cabo en cada modalidad.

En PayFit decidimos hacerlo lo más fácil posible: todo el mundo tiene el mismo derecho a la compensación de gastos anual.

En PayFit, ¿como se ha estipulado la compensación por gastos por teletrabajo?

Desde PayFit hemos decidido compensar los gastos de material y herramientas para teletrabajar, haciendo una estimación de los costes de mesas, pantallas, sillas, entre otros. Establecimos esta compensación mediante un sistema de copago, de tal forma que el empleado no deba devolver el material una vez finalizada la relación laboral.

No obstante, algunas empresas han decidido compensar por luz o wifi estudiando las facturas de sus empleados.

Se debe tener en cuenta que dentro de esta compensación de gastos no queda incluido el material imprescindible para el desarrollo de la actividad, como puede ser ordenador, teclado, etc. Este tipo de materiales siempre deben ser proporcionados por la empresa.