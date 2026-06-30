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Es muy habitual dentro de las empresas establecer
objetivos OKR
para llevar a cabo una buena
gestión de equipos.
El trabajo en equipo, planear una estrategia y repartir las tareas son factores clave para obtener beneficios. Estas acciones, junto a los
objetivos individuales
adaptados al rol de cada empleado dentro de la compañía, hacen que el trabajo sea mucho más productivo y eficaz.
En el artículo de hoy, explicamos a los
empresarios y responsables de RRHH
todo sobre los
objetivos
OKR:
qué son, cómo definirlos y qué beneficios conlleva su establecimiento.
¿Qué son los objetivos OKR?
Los
objetivos OKR
significan en inglés “
Objective Key Results
”, que básicamente es una metodología que tiene como objetivo llevar un control y seguimiento de los objetivos de una empresa.
La definición de objetivos OKR consiste en la
identificación de los objetivos y resultados clave
OKR
que se deben conseguir en una compañía. De esta manera, se alinean la
organización en el trabajo
, los equipos y los individuos. Es decir, se reparte el trabajo en tareas específicas e individualizadas, en función del rol de cada empleado.
Una organización alineada genera unas
mayores posibilidades de éxito
en la empresa, pues el esfuerzo se reparte entre los trabajadores, que siguen unos
objetivos alineados.
Conceptos básicos sobre los objetivos OKR
Los
objetivos OKR
dan respuesta a qué se quiere lograr y lo se debe hacer de manera cualitativa. Por ello, su
planteamiento
debe ser
ambicioso
y
realista
, sustentándose en una
estrategia
que lo justifique.
Los resultados clave o
“key results”
son métricas claras que indican si se ha alcanzado o no el objetivo definido. Permiten monitorear qué tan cerca se está de su cumplimiento. A diferencia de los objetivos, los resultados clave contienen
cantidades
.
Guía sobre la evaluación del desempeño profesional
Los objetivos OKR los define
conjuntamente
el manager con cada uno de sus trabajadores. Te damos las clave sobre
cómo ser un buen manager.
Para
definir los OKRs,
además de tener claras las metas de la compañía, los objetivos de cada equipo (ventas, marketing…) y los
roles de cada miembro del equipo
, hay que evitar una serie de errores comunes.
¿Cuáles son los 3 errores más comunes al establecer los objetivos OKR?
Estas son las 3 equivocaciones más comunes.
1. Pensar en objetivos OKR inalcanzables
Hay que ser conscientes del
escenario
en que se desenvuelve cada empresa, sus
objetivos
y sus
limitaciones
, tanto internas como externas.
Para ello, habrá que valorar el
presupuesto
del que se dispone, los
trabajadores
con los que se cuenta y
circunstancias
externas
como la competencia en el mercado o la oferta y la demanda, entre otros factores.
Definir unos objetivos OKR
irreales
puede frustrar al equipo y a cada uno de los trabajadores a la hora de evaluar su incumplimiento. Además, puede suponer un mal reporte a los responsables de otros departamentos, incluso puede
perjudicar a otros departamentos
con los que se trabaje.
Antes de establecer los OKR, hay que valorar todas estas circunstancias, determinar si el objetivo es
alcanzable
o no y detectar si su logro es posible. Es mejor obtener menor cantidad de resultados de
mayor calidad
que muchos resultados que aportan poco valor.
2. No ofrecer los recursos necesarios
Es importante y necesario disponer de los
recursos
imprescindibles para la consecución de los objetivos marcados. Para que un equipo realice las acciones clave necesitará recursos, y si no los tiene será muy poco probable que pueda llevar a cabo sus tareas.
3. No planificar correctamente
Es importante dedicar tiempo a asegurar que cada miembro del equipo tiene sus
tareas claras y bien definidas.
Realizar un continuo
seguimiento y
evaluación de desempeño
de los objetivos OKR ayudará a la mejor consecución de resultados, ya que si algo no marcha bien durante el desempeño de esa tarea, se podrá cambiar la estrategia para lograr el OKR.
No hay que modificar ni cambiar
los objetivos OKR. Una vez definidos, estos serán los mismos hasta el final. Su alteración durante su desarrollo puede distorsionar el propio sentido de ese OKR. De hecho, cambiar un OKR supone
no cumplir
con lo que se estableció en un primer momento.
Diferencia entre objetivos OKR y KPI
Los KPIs (Key Performance Indicators) son indicadores clave del rendimiento que miden el éxito y el progreso de una actividad en curso. Los KPI se basan en resultados pasados y proyectos actuales, son métricas de éxito cuantitativas. También existen KPIs para evaluar la gestión de los recursos humanos.
Los objetivos OKR establecen nuevos objetivos, es decir, se miden nuevas acciones y no acciones que ya se están ejecutando. Los objetivos OKR tienen que ver con la misión, cultura y aspiración de la empresa. Al final del artículo veremos un ejemplo de ambos.
Beneficios de establecer unos buenos objetivos OKR
El aspecto clave de los objetivos OKR es la
alineación
de la empresa, y en general, los equipos de trabajo e individuos que la forman. Otros de los beneficios del establecimiento de objetivos OKR son:
Facilitan el
trabajo en equipo.
Fortalecen la
comunicación
dentro de la organización.
Facilitan el
control del trabajo
de los empleados al tener claridad de los resultados claves que se deberían lograr.
Logran organizar y
optimizar el tiempo.
Incrementan el
compromiso
en los empleados al tener un rumbo definido y tener reflejo del impacto de sus esfuerzos.
Los objetivos OKR combinan los
objetivos de la empresa, del negocio en sí y de su cultura con los objetivos de cada equipo e individuo
y las acciones que estos tienen que llevar a cabo para conseguirlos.
Los OKR pueden ser personales, grupales y para un plazo corto, medio o largo. Para establecer los objetivos OKR se puede utilizar, por ejemplo, una
plantilla de Excel
donde cada trabajador tenga su propio espacio de definición de objetivos. Por ejemplo, un
modelo de objetivos OKR es:
| MARKETING TEAM | Definición OKR | Deadline | Resultado |
|— |— |— |— |
| OKR 1 | Aumentar el tráfico de clientes. | Q1 | Done |
| OKR 2 | Mejorar la tasa de conversión. | Q2 y Q3 | On track |
| OKR 3 | Mejorar el rendimiento y efectividad del equipo. | Q1, Q2, Q3 y Q4 | On track |
Por su parte, los
KPIs
son objetivos más concretos, específicos y personalizados o individuales. Ejemplo de KPIs:
| SANDRA GÓMEZ | Definición KPI | Deadline | Resultado |
|— |— |— |— |
| KPI 1 | Proyecto conjunto creación de software. | 1/3/2023 | Done |
| KPI 2 | Organización evento. | 15/06/2023 | On track |
| KPI 3 | Proyecto individual Y. | 20/12/2023 | On track |
Por ejemplo, el objetivo KPI 1 es crear un software número 1 para la gestión de nóminas y
gestión de recursos humanos
. Los resultados tienen que ser:
Obtener 98% de críticas positivas en TrustPilot.
Optimizar en 25% la cantidad de tiempo mensual dedicado por empresa a las operaciones asociadas a la gestión de nóminas.
Aumentar en 80% la permanencia anual de clientes.
Es importante establecer una
fecha límite para finalizar el proyecto
, de esta manera se aumenta la motivación para conseguir el objetivo OKR.
En definitiva, establecer objetivos OKR y cuantificarlos es una forma muy
eficiente
para que la empresa obtenga
buenos resultados
y realice estimaciones objetivas para
cumplir con sus objetivos mensuales, trimestrales y anuales.