¿Cómo funciona la calculadora de ahorro?

Una forma sencilla de visualizar el impacto real de automatizar los recursos humanos de tu empresa.

La calculadora estima cuánto tiempo puede ahorrar tu empresa al automatizar procesos administrativos relacionados con nóminas y RR.HH. Después, traduce ese tiempo en ahorro económico teniendo en cuenta el salario de la persona que dedica horas a estas tareas.

👉🏼 Porque menos tiempo en tareas repetitivas significa más tiempo para decisiones importantes.

¿Qué tareas analiza nuestra calculadora de ahorro?

La estimación tiene en cuenta tareas habituales en empresas españolas:

Introducción y validación de variables de nómina: Introduces los complementos del mes (horas extras, comisiones, guardias, entre otros) y los ves reflejados en la nómina en tiempo real. Sin esperas, sin correos.

Gestión de vacaciones y ausencias: Los empleados solicitan sus días desde el móvil, el manager aprueba en un clic y la nómina se actualiza sola. Sin hojas de cálculo ni seguimientos manuales.

Contratos y documentos laborales: Generas contratos, anexos o finiquitos desde plantillas ya conformes a tu convenio. Incluso puedes simular el coste de una baja antes de ejecutarla.

Firma digital: Las dos partes firman el contrato directamente en la plataforma. Sin imprimir, sin escanear, con validez legal. Todo queda guardado en la ficha del empleado.

Registro horario: Tus empleados fichan desde el móvil o el ordenador. Cumples con la normativa española y nosotros conectamos los datos directamente a la nómina.

Informes y gráficos: Accedes a informes personalizados sobre masa salarial, absentismo o costes por equipo, cuando quieras, sin depender de nadie.

Comunicación con empleados: Cada empleado tiene su Espacio Empleado donde recibe sus nóminas, documentos y avisos. Con PayFit Copilot pueden resolver dudas laborales al instante, sin tener que preguntar a RR.HH.

Corrección de incidencias: Si algo falla antes del cierre, lo corriges directamente en la plataforma. Nuestro equipo te avisa si detecta algo raro y está disponible para resolverlo contigo.

Evaluaciones de desempeño: Lanzas campañas de evaluación, gestionas reuniones 1:1 y haces seguimiento de objetivos, todo desde la misma plataforma donde ya llevas la nómina.

¿Qué metodología hemos empleado para la calculadora?

Las estimaciones parten de empresas reales que gestionan parte de sus procesos de nómina y RR.HH. de forma manual o con herramientas poco integradas. Hemos analizado el tiempo medio dedicado a estas tareas antes y después de implementar PayFit en empresas de distintos tamaños.

Los resultados se ajustan según: