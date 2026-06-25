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Calculadora de ahorro financiero

Calcula cuánto tiempo y dinero puede ahorrar tu empresa con PayFit

Introduce el número de empleados, el plan y el salario del responsable. La calculadora estima el tiempo que ahorras cada mes y lo traduce en euros.

Configura tu simulación

Tu plan de PayFit

Además del plan Estándar: contratos y firma electrónica, vacaciones y ausencias, registro horario e incorporación de empleados.

Añadir el módulo de gastos profesionales
Número de empleados
¿Quién gestiona las nóminas?

Tu ahorro estimado con PayFit

7 h 6 min

Gestión de la nómina1 h 50 min
Normativa y alertas legales55 min
Otras gestiones del personal35 min
Gestión de gastos33 min
Corrección de errores25 min
Registro horario22 min
Vacaciones y ausencias20 min
Otros2 h 6 min

Ahorro al mes

121 €

Ahorro al año

1.448 €

Con el módulo de gastos profesionales ahorras 33 min más al mes.

Solicita una demo

Simulación orientativa basada en datos internos de PayFit y salarios medios por hora en España (fuente: Glassdoor). Jornada de referencia: 8 horas. Actualizada en mayo de 2026.

¿Cómo funciona la calculadora de ahorro?

Una forma sencilla de visualizar el impacto real de automatizar los recursos humanos de tu empresa.

La calculadora estima cuánto tiempo puede ahorrar tu empresa al automatizar procesos administrativos relacionados con nóminas y RR.HH. Después, traduce ese tiempo en ahorro económico teniendo en cuenta el salario de la persona que dedica horas a estas tareas.

👉🏼 Porque menos tiempo en tareas repetitivas significa más tiempo para decisiones importantes.

¿Qué tareas analiza nuestra calculadora de ahorro?

La estimación tiene en cuenta tareas habituales en empresas españolas:

  • Introducción y validación de variables de nómina: Introduces los complementos del mes (horas extras, comisiones, guardias, entre otros) y los ves reflejados en la nómina en tiempo real. Sin esperas, sin correos.

  • Gestión de vacaciones y ausencias: Los empleados solicitan sus días desde el móvil, el manager aprueba en un clic y la nómina se actualiza sola. Sin hojas de cálculo ni seguimientos manuales.

  • Contratos y documentos laborales: Generas contratos, anexos o finiquitos desde plantillas ya conformes a tu convenio. Incluso puedes simular el coste de una baja antes de ejecutarla.

  • Firma digital: Las dos partes firman el contrato directamente en la plataforma. Sin imprimir, sin escanear, con validez legal. Todo queda guardado en la ficha del empleado.

  • Registro horario: Tus empleados fichan desde el móvil o el ordenador. Cumples con la normativa española y nosotros conectamos los datos directamente a la nómina.

  • Informes y gráficos: Accedes a informes personalizados sobre masa salarial, absentismo o costes por equipo, cuando quieras, sin depender de nadie.

  • Comunicación con empleados: Cada empleado tiene su Espacio Empleado donde recibe sus nóminas, documentos y avisos. Con PayFit Copilot pueden resolver dudas laborales al instante, sin tener que preguntar a RR.HH.

  • Corrección de incidencias: Si algo falla antes del cierre, lo corriges directamente en la plataforma. Nuestro equipo te avisa si detecta algo raro y está disponible para resolverlo contigo.

  • Evaluaciones de desempeño: Lanzas campañas de evaluación, gestionas reuniones 1:1 y haces seguimiento de objetivos, todo desde la misma plataforma donde ya llevas la nómina.

¿Qué metodología hemos empleado para la calculadora?

Las estimaciones parten de empresas reales que gestionan parte de sus procesos de nómina y RR.HH. de forma manual o con herramientas poco integradas. Hemos analizado el tiempo medio dedicado a estas tareas antes y después de implementar PayFit en empresas de distintos tamaños.

Los resultados se ajustan según:

  1. El tamaño de tu empresa: Gestionar nóminas para 10 empleados no implica la misma carga administrativa que hacerlo para 100. La calculadora adapta automáticamente las estimaciones según el número de empleados.

  2. El plan que necesites: Cada plan automatiza procesos diferentes.

    • Plan Estándar: Ideal para simplificar la nómina y reducir tareas administrativas.

    • Plan Avanzado: Añade automatización para vacaciones, control horario y gestión documental de RR. HH.

    • Plan Premium: Pensado para empresas que quieren estructurar procesos de talento y experiencia del empleado.

  3. El coste salarial asociado: Convertimos el tiempo ahorrado en euros según el salario bruto mensual de la persona responsable de la nómina o RR. HH. Así puedes visualizar el impacto operativo y económico de automatizar procesos.

Lo que dicen nuestros clientes de nosotros

Trustpilot4.6

En Trustpilot

Lucio Fontana

HRBP Iberia para España y Portugal

Hemos pasado de invertir una semana en nóminas a hacerlo en un solo día, con un 80% de tareas automatizadas.

+80 empleados

Productos farmacéuticos

Yajaira Polanco

People Executive

Con PayFit hemos ahorrado un 30% de tiempo en gestión de nóminas y recursos humanos, que la verdad es muy importante para nosotros hoy en día.

143 empleados

Servicios de publicidad

Un ejemplo práctico

Situación actual​​​​

Concepto

Resultado

Tamaño de la empresa20 empleados
Salario bruto mensual2.500 €/mes (aprox. 16 €/hora)
Plan PayFit seleccionadoPlan Avanzado

Tiempo dedicado actualmente*

Situación

Tiempo

Sin PayFit14 horas al mes
Con PayFit1 h 30 min al mes

* Tiempo dedicado a tareas de nómina y RRHH.

Resultado estimado

Concepto

Resultado

Tiempo ahorrado12,5 horas al mes
Ahorro económico mensual200 €/mes
Ahorro económico anual2.400 €/año

⚠️ Este ejemplo forma parte de un escenario habitual: empresas que gestionan nómina con una asesoría laboral y sin un software de RR.HH. integrado. Si ya usas un software de nómina, puedes solicitar una demo gratuita.

El plan adecuado para las necesidades de tu empresa

1. Plan Estándar: Todas las funcionalidades necesarias para gestionar nóminas y administración laboral sin complicaciones.Incluye:

  • Nóminas automatizadas

  • Fichero SEPA

  • Gestión y solicitud de documentos

  • Anticipos de salario

  • Trámites laborales y administrativos

  • Nómina interactiva

  • Soporte por email y chat

  • Acceso a PayFit Copilot

  • Integraciones con tus herramientas habituales

2. Plan Avanzado: Todo lo incluido en el Plan Estándar, además de funcionalidades para gestionar el día a día de RR.HH. y planificación.Incluye:

  • Gestión de vacaciones y ausencias

  • Control horario y fichaje

  • Generación de documentos legales y de RR.HH.

  • Onboarding de nuevos empleados

  • Creación de organigramas

  • Acceso a la API de PayFit

3. Plan Premium: Todo lo incluido en el Plan Avanzado, además de herramientas para estructurar procesos de talento y experiencia del empleado.Incluye:

  • Seguimiento de objetivos

  • Evaluaciones de desempeño

  • Reuniones 1:1

  • Feedback 360°

  • Encuestas de satisfacción

  • Configuración inicial Premium

  • Customer Relationship Manager preferencial

  • Atención prioritaria

  • Servicios Premium

  • Webinars exclusivos

Preguntas frecuentes sobre nuestra calculadora

Tenemos tres planes para tu empresa:

  • Plan Estándar:  Ideal si quieres automatizar la nómina y simplificar las tareas administrativas del día a día.

  • Plan Avanzado:  Recomendado a partir de 5 empleados, especialmente si quieres dar más autonomía a managers y empleados con la gestión de vacaciones, control horario y documentación de RR.HH.

  • Plan Premium:  Perfecto para empresas que quieren estructurar procesos de talento y hacer un seguimiento más completo del desempeño y la experiencia del empleado.

¿Necesitas ayuda? Puedes contactar con nuestro equipo para encontrar el plan que mejor encaje con tu empresa.

El cálculo sigue una fórmula sencilla:

Ahorro mensual = (Tiempo sin PayFit − Tiempo con PayFit) × salario por hora.

Las estimaciones se basan en el análisis de empresas reales de distintos tamaños y se ajustan según el número de empleados y el plan seleccionado.

Las tareas que más tiempo suelen consumir son la gestión de nómina, las vacaciones y ausencias, el reporting y seguimiento de datos, y los contratos y documentación laboral. Con PayFit, muchos de estos procesos se automatizan o se simplifican.

Podemos generar ahorro desde las primeras contrataciones. A medida que tu empresa crece, también aumenta el tiempo dedicado a tareas administrativas. Muchas empresas consiguen ahorrar desde varias horas hasta varios días al mes en procesos de nómina y RR.HH.

También puedes consultar nuestros precios según el tamaño de tu empresa y el plan que necesites.

Nuestro precio se compone de una cuota mensual fija y un coste por empleado. El importe varía según el tamaño de la empresa y el plan contratado.

💡 Por ejemplo, una empresa de 10 empleados con el Plan Avanzado tendría un coste mensual estimado desde 259 €/mes.

No sustituimos necesariamente a tu asesoría laboral, pero sí reducimos gran parte del tiempo operativo asociado a la gestión de nómina y RR.HH. Esto permite dedicar más tiempo a tareas de mayor valor y reducir procesos manuales o costes adicionales asociados a ciertas gestiones.

Las estimaciones se basan en:

  • Datos y análisis de empresas que utilizan PayFit

  • Estudios de tiempo medio por tarea y tamaño de empresa

  • Entrevistas y feedback de clientes

  • Información recopilada por equipos de soporte y account managers

La simulación parte de un escenario habitual: empresas que gestionan nómina con asesoría laboral y procesos poco automatizados. Si quieres una estimación adaptada a tu situación, puedes solicitar una demo personalizada .