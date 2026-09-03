El contrato de artistas en España está diseñado para abordar las necesidades específicas de este sector, ofreciendo un marco legal que contempla la flexibilidad requerida por la naturaleza a menudo impredecible de las producciones artísticas, a la vez que asegura los derechos laborales y de propiedad intelectual de los involucrados.

Precisamente por eso, durante el 2022 se publicó el Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, una parte esencial de la reforma laboral de 2022, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, que persigue mejorar y modernizar las condiciones laborales de los artistas.

¿Qué nos dice este RDL sobre dichos contratos? En PayFit te lo explicamos.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la RLE de artista?

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la RLE de artista?

El ámbito de aplicación de la Regulación Laboral Específica (RLE) para artistas en España abarca un terreno crucial que busca equilibrar las singularidades de la industria cultural con la protección laboral adecuada. Esta legislación se ha diseñado específicamente para adaptarse a las características únicas del trabajo artístico, que a menudo involucra horarios irregulares, proyectos de duración variable y necesidades creativas fluctuantes. Al definir claramente quién califica como artista bajo esta regulación, y estableciendo las condiciones bajo las cuales operan, la RLE no solo protege a los trabajadores en el ámbito cultural, sino que también proporciona un marco legal claro para los empleadores, facilitando así una colaboración efectiva y conforme a la ley en el vibrante sector de las artes y el entretenimiento.

¿Qué es el concepto de artista?

El RDL plantea una nueva definición sobre lo que significa artista a efectos de su inclusión en la Regulación Laboral Especial. En dicha norma se recoge una lista de actividades que deben considerarse artísticas, además de cualquier otra que así sea reconocida por un convenio colectivo de aplicación a las artes escénicas, a la actividad audiovisual y a la música.

Aún es importante mencionar que en el real decreto-ley, la lista expuesta no es cerrada y por lo tanto serán los convenios colectivos y la jurisprudencia los que se encargarán de de delimitar su extensión.

¿En qué consiste la inclusión de los auxiliares?

En ese mismo sentido, también se incluye en el ámbito de aplicación al personal técnico y auxiliar de las actividades artísticas, eso sí, solo estarán incluidos aquellos que presten servicios que estén vinculados directamente a la actividad artística y sean imprescindibles para su ejecución. Las actividades periféricas, como por ejemplo las actividades administrativas o de organización de eventos, quedarían fuera.

¿Qué distintas fases de la creación artística incluye?

Se incluye también dentro del ámbito de la Regulación Laboral Especial al personal artístico y auxiliar que intervienen en las diferentes fases de la creación artística, como por ejemplo, el personal de edición de vídeo o de post-producción.

¿Y la inclusión de los streamers?

La inclusión de los streamers en el ámbito de aplicación de la Regulación Laboral Específica (RLE) para artistas en España representa un avance significativo hacia el reconocimiento de las nuevas formas de expresión y entretenimiento digital. Con el auge de las plataformas de streaming y el crecimiento exponencial de audiencias en línea, los streamers han emergido como figuras centrales en la cultura contemporánea.

Su inclusión bajo la RLE no solo valida su rol como creadores de contenido y artistas en el sentido moderno, sino que también les proporciona protecciones laborales que anteriormente estaban reservadas para los artistas más tradicionales. Esta adaptación legislativa es un reflejo de cómo las leyes laborales pueden evolucionar para abarcar cambios en la tecnología y las prácticas laborales, asegurando que todos los artistas, independientemente del medio que utilicen, estén adecuadamente protegidos en su entorno laboral.

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¿Cómo es el contrato temporal al margen de los contratos del ET?

Uno de los aspectos más significativos en la Regulación Laboral Específica (RLE) de artistas es la aceptación, aparte del Estatuto de los Trabajadores, de los contratos temporales tanto para artistas como para personal auxiliar. De esta forma, es posible establecer un contrato temporal para satisfacer necesidades puntuales de la empresa, que puede ser para una o varias actuaciones, por un periodo específico, una temporada completa, el tiempo que una obra esté en cartel, o mientras duren las diferentes etapas de producción. Es viable extender estos contratos temporales mediante prórrogas sucesivas, siempre que continúe la necesidad temporal que motivó su firma inicial.

Aunque no se da preferencia al contrato indefinido, se requiere que el contrato temporal responda a una necesidad de temporalidad, aunque la ley no especifica qué causas son válidas más allá de considerar las propias actuaciones contratadas como tal motivo.

El principal límite a los contratos temporales es el encadenamiento de los mismos. Según la normativa, en casos de sucesión de contratos temporales, se aplicarán las disposiciones del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Esto implica que los límites a la sucesión de contratos y la estabilidad laboral de los trabajadores que superen estos límites también se extienden a los artistas. Esto representa que las opciones para la contratación temporal de artistas son ahora más limitadas en comparación con las regulaciones anteriores.

En resumen, el nuevo contrato de artistas y personal auxiliar representa un avance significativo en la regulación del trabajo en el sector cultural y creativo. Adaptándose a las dinámicas específicas de esta industria, ofrece flexibilidad y protección legal reforzada, abordando necesidades temporales específicas a través de diversos tipos de contrato de trabajo. Con estas modificaciones, se busca equilibrar la protección de los derechos de los trabajadores con la necesidad de flexibilidad para gestionar proyectos artísticos de naturaleza temporal, asegurando así un entorno más justo y profesional para todos los involucrados.

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