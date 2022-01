PerPranzo prima di PayFit

PerPranzo è una soluzione per la gestione della pausa pranzo aziendale che punta sulla convenienza, flessibilità e defiscalizzazione. Offre varie soluzioni tra cui buoni pasto elettronici spendibili in ristoranti, take-away o delivery.

Angelo, in qualità di CEO, si occupa anche della gestione del personale. Prima di PayFit si affidava a un Consulente trovato grazie alla relativa Associazione di categoria. Nonostante il servizio, gli risultava poco chiaro come gestire i suoi dipendenti nel concreto, e notava una certa mancanza di trasparenza da parte dell’esperto.

La comunicazione avveniva per via telefonica o per email, disturbando spesso il suo flusso di lavoro. Inoltre, alcuni errori avevano portato a dei costi non giustificati per l’azienda.

PerPranzo & PayFit

Passando a PayFit, Angelo non ha più bisogno di un consulente fisico. Le informazioni che gli servono sono a portata di mano, non deve passare le sue giornate attaccato a mail e telefono e si sente più autonomo.