Mònade prima di PayFit

Monade è un digital studio che aiuta i propri clienti a dare forma alle idee, accompagnandoli durante il viaggio nell’evoluzione digitale. Dalle applicazioni web al branding, dai videogiochi alle app mobile, il team può lavorare sia su piccole operazioni che su progetti in larga scala.

All’interno del team, è Anna ad occuparsi della gestione amministrativa delle risorse umane.

Prima di PayFit, Anna si occupava della gestione delle buste paga ed HR appoggiandosi ad un Consulente del Lavoro.

Ad ogni richiesta di informazioni da parte del suo CEO, Anna doveva prima contattare il suo consulente e poi trasferire l'informazione al suo direttore. Questo continuo scambio e passaggio di informazioni talvolta richiedeva qualche giornata e non si adattava alla rapidità e reattività di cui aveva bisogno.

Mònade & PayFit

Se per alcuni il passaggio a un consulente digitale può sembrare insidioso, per un digital studio come Monade e soprattutto per Anna così non è stato.

Anna, infatti, viene seguita da uno degli Esperti Paga PayFit per ogni esigenza in termini di consulenza del lavoro. Il principale problema con il suo precedente consulente era un rapporto esclusivamente costruito attorno al paradigma domanda/risposta.

"Visto il rapporto, mi sembra riduttivo chiamarlo solo esperto paga".