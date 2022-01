La nostra storia

Come tutto è cominciato

Tutto è iniziato nel gennaio 2015. Dopo aver avviato la prima azienda durante la scuola secondaria, Ghislain & Firmin sapevano che si sarebbero imbarcati in ulteriori avventure imprenditoriali insieme. Ciò ha portato all'idea PayFit: la riforma dell'amministrazione della busta paga in Francia e in tutta Europa. Pochi mesi dopo, Florian si sarebbe unito a loro per completare il "Dream Team".



In Francia, l'amministrazione della busta paga è sempre stato un compito lungo e complicato. Firmin, Florian e Ghislain credevano che con la creazione di una piattaforma che automatizza le attività relative alla busta paga, sarebbero stati in grado di rivoluzionare il mondo un po' obsoleto del calcolo degli stipendi e della gestione HR.



Ai loro occhi, il modo migliore per raggiungere questo obiettivo era attraverso l'uso della JetLang, un linguaggio di programmazione unico creato da PayFit, in esclusiva per PayFit! JetLang consente a qualsiasi non-sviluppatore di integrare tutte le norme sociali di un paese in modo efficace e sistematico.



Oggi, PayFit serve oltre 4.000 piccole e medie imprese in Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Italia e ha 600 dipendenti, altrimenti noti come PayFiters, che si trovano negli uffici di Parigi, Barcellona, ​​Berlino e Londra.



Questo è solo l'inizio del viaggio PayFit, e l'ambizione generale rimane la stessa: continuare a trasformare la vita quotidiana di milioni di datori di lavoro e dipendenti in tutto il mondo.