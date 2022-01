COVID-19 - Informationen zum Thema Kurzarbeit für Arbeitgeber

Am 11.03. erklärte die WHO den Virus COVID-19 zur Pandemie. Seitdem hat sich das tägliche Leben und natürlich auch die Arbeitswelt in kürzester Zeit drastisch geändert.

Im März wurden alleine in Deutschland knapp eine halbe Million Anträge auf Kurzarbeit gestellt.