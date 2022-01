Wie Sie Ihre Lohnabrechnung abwickeln beeinflusst Ihre Effizienz

Erledigen Sie Ihre Lohnabrechnung über eine/n Steueberater:in oder Lohnbüro? Wie wickeln Sie dann aber den vorbereitenden Teil ab?

Denn welche Option Sie wählen hat einen starken Einfluss darauf, wie die vorbereitende Lohnabrechnung, also der zeitaufwendigste Teil, abläuft. Demnach auch wie effizient Ihre Prozesse rund um die Lohnabrechnung ablaufen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen welche Option Ihnen den effizientesten Prozess bietet und warum.

Was passiert generell bei der Lohnabrechnung?

Grundlegend sieht der Prozess so aus: Daten werden gesammelt und anschließend verarbeitet. Das nennt man vorbereitende Lohnabrechnung.

Der Lohn bzw. das Gehalt und die entsprechenden Abgaben werden basierend auf diesen Daten berechnet. Im nächsten Schritt werden die Meldungen an Krankenkassen und Sozialversicherungsträger versendet sowie die Lohnzettel erstellt, um diese dann an die Mitarbeiter:innen zu verteilen. In letzter Instanz entstehen hier dann auch die Lohnbuchungslisten und SEPA-Dateien.