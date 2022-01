Zeitlohn

Die wohl geläufigste Variante ist der Zeitlohn. Also die Entlohnung nach der Dauer der geleisteten Arbeitszeit. Ob der Arbeitnehmer nun ein Gehalt oder einen Stundenlohn erhält, ist dafür zunächst nicht von Belang.

Und auch die früher geläufige Abgrenzung nach der Art der Tätigkeit ist inzwischen irrelevant. Das merkt man auch daran, dass selbst der eher „gemütlich“ agierende Gesetzgeber inzwischen zum Großteil auf die Unterscheidung verzichtet und stattdessen den Begriff des Entgelts verwendet (z.B. von Lohnfortzahlung zu Entgeltfortzahlung).

Wichtiger wird die Unterscheidung bei der Abrechnung des Arbeitsentgelts (oder steuerrechtlich auch Arbeitslohn). Wir beleuchten darum mal detaillierter:

Stundenlohn

Im Falle des Stundenlohns erfolgt die Berechnung des Arbeitsentgelts auf Basis der tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden. Das Entgelt kann dadurch von Monat zu Monat erheblich variieren (z.B. Arbeitstage pro Monat, schwankende Auslastung).

Das Arbeitsentgelt berechnet sich also vereinfacht aus:

(Erbrachte Arbeitsstunden) X (Fester Stundenlohn) – (Pausenzeiten)

Gehalt

Als Gehalt wird ein festes monatliches Entgelt bezeichnet, welches unabhängig von Überstunden sowie Arbeits- / Feiertagen ausgezahlt wird. Gleiches gilt in der Regel auch für die Vereinbarung eines Jahresgehalts, z.B. für leitende Angestellte.

Verstetigtes Gehalt

Bei einer stundenweisen Abrechnung kann es beim Entgelt, wie oben beschrieben, zu starken Schwankungen kommen. Dies ist weder für den Arbeitgeber noch für die Arbeitnehmer:innen wünschenswert. Als gängige Praxis hat sich daher das verstetigte Gehalt etabliert. Dabei handelt es sich um einen fixen Monatslohn.

Als Basis für den Monatslohn dient eine fest vereinbarte Zahl an Arbeitsstunden pro Monat multipliziert mit dem festen Stundenlohn. Ergeben sich Abweichungen von der vereinbarten Arbeitszeit, werden diese Plus- und Minusstunden auf einem Arbeitszeitkonto verrechnet. So können Kostenspitzen in Zeiten erhöhten Arbeitsaufwands abgefedert werden, und umgekehrt.

Das verstetigte Gehalt kann z.B. auch für Minijobber:innen und Werkstudent:innen eine Alternative zur stundenweisen Abrechnung darstellen. Für geringfügig Beschäftigte ist generell zu beachten, dass zum einen der gesetzliche Mindestlohn eingehalten wird, und zum anderen der Jahreswert von 5.400,00 Euro (Stand: 2019) nicht überschritten wird.

Bei Werkstudent:innen muss neben dem Mindestlohn noch die Arbeitszeit im Auge behalten werden. Diese darf lediglich 26 Wochen im Jahr die 20-Stunden-Grenze überschreiten.

Für Saisonarbeiter:innen ist auf Grund der zeitlichen Beschränkung der Tätigkeit eine stundenweise Abrechnung meistens von Vorteil. Insbesondere dann, wenn der/die Arbeitnehmer:in im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung versicherungs- und beitragsfrei angestellt werden soll (hier beträgt die Beschäftigungsdauer max. 3 Monate).

Pro & Con des Zeitlohns

Vorteile

➕ simple Lohnabrechnung

➕ geringer Leistungsdruck

➕ Fördert Arbeitsqualität

➕ kalkulierbares Einkommen / Kosten

Nachteile

➖ Geringe Leistungsanreize

➖ Keine gezielte Förderung von leistungsstarken Arbeitnehmer:innen

Soviel zur Basis der Vergütungsmodelle. Natürlich gibt es darüber hinaus, wie bereits erwähnt, einige andere Varianten der Entlohnung. Wer noch mehr über Entlohnung nach Leistung oder auch neuen Formen wie kollektive variable Vergütung, schaut einfach weiter auf unserem Blog.