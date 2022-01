Kurzarbeitergeld inklusive Sonderfälle berechnen

Kurzarbeit und Zuschüsse zur freiwillig gesetzlichen und privaten Krankenversicherung

Arbeitnehmer, die freiwillig gesetzlich oder privat Krankenversichert sind, erhalten Beitragszuschüsse vom Arbeitgeber. In der Höhe entspricht dieser Zuschuss dem Arbeitgeberanteils der bei Pflichtversicherten anfällt plus die Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags bzw. bei privat versicherten dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag, der sich in 2020 auf 1,1% beläuft.

Freiwillig gesetzlich oder privat krankenversicherte Arbeitnehmer erhalten ihren Beitragszuschuss auch in der Kurzarbeit. Auf das Ist-Entgelt entfällt der normale Beitragszuschuss, der ohne Kurzarbeit anfallen würde. Er entspricht der Höhe des halben Beitragssatzes der GKV plus den halben kassenindividuellen Zusatzbeitrag oder bei PKV dem durchschnittlichen Zusatzbeitrages (in 2020: 1,1%).

Der Beitrag auf das Kurzarbeitergeld ergibt sich wie bei pflichtversicherten Arbeitnehmern über das SV Brutto für KUG, also über 80% der Differenz zwischen Soll- und Ist-Entgelt. Verbeitragt wird mit dem vollen Beitragssatz (14,6%) zuzüglich des kassenindividuellen oder durchschnittlichen Zusatzbeitrages.

Kurzarbeit und Provision

Für Arbeitnehmer, deren Entgelt Variablen wie Provision enthält, gibt es eine Sonderregelung bei Kurzarbeit.

In der Regel fallen Provisionen jeden Monat in unterschiedlicher Höhe an. Für die Einberechnung in das Kurzarbeitergeld wird daher auf das Soll-Entgelt die durchschnittliche Provision der letzten drei Monate gerechnet.

Die eigentlich ausgezahlte Provision im Monat der Kurzarbeit wird nur im Ist-Entgelt einbezogen.