Kurzarbeitergeld und Abwesenheiten: Was Arbeitgeber wissen müssen

Das Thema Kurzarbeit wird viele Unternehmen und Arbeitnehmer:innen in den kommenden Monaten weiterhin beschäftigen. Aufgrund vieler Sonderregelungen, vor allem in Bezug auf Abwesenheiten wie z.B. Feiertage, kommt es allerdings immer noch oft zu Unklarheiten und Missverständnissen.

Im Folgenden haben wir daher die wichtigsten Kategorien der Abwesenheiten zusammengefasst, sodass Sie und Ihre Mitarbeiter:innen einfache Antworten zu den wichtigsten Fragen zum Thema Kurzarbeitergeld und Abwesenheiten finden.

Feiertage und Kurzarbeitergeld

Wie sieht die Entgeltfortzahlung bei einem Feiertag im Zeitraum der Kurzarbeit aus? Fällt ein gesetzlicher Feiertag in den Zeitraum der Kurzarbeit, gilt dieser Tag als ausgefallen aufgrund des Feiertages. Der Arbeitgeber muss somit das Entgelt fortzahlen. Diese Regelung ist gesetzlich im § 2 Abs 2 Entgeltfortzahlungsgesetz festgeschrieben.

Ein einfaches Beispiel von Kurzarbeit und Feiertag ist der Tag der deutschen Einheit. An diesem Tag wird trotz Kurzarbeit in einem durchschnittlichen Angestelltenverhältnis das Gehalt wie an einem gängigen Arbeitstag berechnet.

Die Höhe der Entgeltfortzahlung richtet sich danach, wie der/die Arbeitnehmer:in ohne Feiertag entlohnt worden wäre. Die berechneten Stunden bei einem Feiertag in Kurzarbeit richtigen sich also nach dem regulär zu leistenden Stundensatz des/der Mitarbeiter:in. Liegt der Feiertag an einem Tag, an dem der/die Arbeitnehmer:in gearbeitet hätte, bekommt er das gekürzte Entgelt. Fällt der Feiertag auf einen Tag, an dem wegen Kurzarbeit nicht gearbeitet worden wäre, entspricht das Feiertagsentgelt dem Kurzarbeitergeld, was bedeutet dass für den Tag ein fiktives KUG angesetzt wird.

Zusammengefasst: Es wird immer das Entgelt angesetzt, dass der/die Arbeitnehmer:in an dem Tag bekommen hätte, wenn es kein Feiertag gewesen wäre.

Wichtig zu beachten: Eine Erstattung durch die Agentur für Arbeit ist nicht möglich.

Arbeitsunfähigkeiten und Kurzarbeitergeld

Kommt es im Zusammenhang mit Kurzarbeit zur Arbeitsunfähigkeit, ist entscheidend, ob die Erkrankung vor oder während der Kurzarbeit anfing. In Abhängigkeit davon entscheidet sich, ob der/die Arbeitnehmer:in Entgeltfortzahlung, Krankengeld oder Kurzarbeitergeld erhält.

Erkrankung vor Beginn der Kurzarbeit

Ist ein/e Arbeitnehmer:in vor Beginn der Kurzarbeit im Unternehmen erkrankt, hat er/sie Anrecht auf Entgeltfortzahlung. Die Höhe der Entgeltfortzahlung entspricht dem gekürzten Entgelt, das während der Kurzarbeit anfallen würde. An Zeiten, die aufgrund von Kurzarbeit ausfallen, erhalten Arbeitnehmer:innen Krankengeld in Höhe des Kurzarbeitergeldes. Beides wird zunächst vom Arbeitgeber ausgezahlt und dann auf Antrag des Arbeitgebers durch die Krankenkasse erstattet. Entfällt nach 6 Wochen der Anspruch auf Entgeltfortzahlung, zahlt die Krankenkassen des Arbeitnehmers Krankengeld. Die Berechnung des Krankengeldes erfolgt dann mit dem Arbeitsentgelt vor der Kurzarbeit.