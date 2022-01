Wer krank ist, sollte nicht arbeiten. Aber welche arbeitsrechtlichen Gesetze muss ich bei einer Krankmeldung als Arbeitgeber beachten?

Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Krankmeldung von Mitarbeiter:innen. Diese gelten immer, auch im Fall der aktuellen Entwicklungen bezüglich COVID-19.

Wann muss die Krankmeldung beim Arbeitgeber sein?

Wenn Arbeitnehmer:innen krank sind, lässt sich dies meist nicht ändern. Die Frage "Wann die Krankmeldung abgegeben werden muss" lässt sich mit "so schnell es möglich" beantworten. Mitarbeiter:innen ist gesetzlich dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber durch die Krankmeldung unmittelbar mitzuteilen, wenn er arbeitsunfähig ist.

Das sollte möglichst schon vor Arbeitsbeginn erfolgen. Zudem sollte der Arbeitgeber darüber informiert werden, wie lange man voraussichtlich nicht arbeitsfähig ist.

Wie muss die Krankmeldung an den Arbeitgeber erfolgen?

Es gibt keine gesetzliche Grundlage darüber, in welcher Form Mitarbeiter:innen Krankmeldung abgeben müssen. In jedem Unternehmen kann dies also individuell geregelt sein. Wichtig ist nur, dass die Krankmeldung unmittelbar nach Feststellen der Arbeitsunfähigkeit an den Arbeitgeber erfolgt.

Verankert ist das im Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) im Paragraphen 5. Dort heißt es: „Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.“

Wird eine Erkrankung nicht schnellstmöglich mitgeteilt, kann der Arbeitgeber dem Angestellten zum Beispiel eine Abmahnung erteilen.

Einige Firmen setzen eine Krankmeldung per Telefon voraus, in anderen Firmen kann man sich auch per E-Mail oder gar per WhatsApp melden, wenn man nicht arbeitsfähig ist.

Die Krankmeldung für den Arbeitgeber

Wichtig für die Krankmeldung sind vor allem Krankheitsdauer und das ärtzliche Attest.

Wann muss der Arbeitnehmer zum Arzt?

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines Arztes wird in Deutschland generell ab dem dritten Krankheitstag erforderlich und muss am vierten Tag beim Arbeitgeber vorliegen. Wer also nur zwei Tage krank ist, braucht in den meisten Fällen keinen Arzt aufsuchen, muss sich aber krank melden.

💡Hinweis: Jedes Unternehmen kann für Krankmeldungen eigene Regelungen festlegen. Ist im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag festgehalten, dass ab dem ersten Krankheitstag ein Attest vorzulegen ist, muss der Arbeitnehmer dann auch zum Arzt und eine attestierte Krankmeldung einreichen.

In den meisten Arbeitsverträgen ist klar angegeben, wann der Arbeitgeber ein Attest vom Arzt erwartet.

Wie muss das Attest beim Arbeitgeber eingereicht werden?

Es gibt keine Vorgaben, auf welche Weise man eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) beim Arbeitgeber einzureichen hat. Wichtig ist lediglich, dass die Krankmeldung den Arbeitgeber innerhalb der entsprechenden Fristen – bei einer Erkrankung von mehr als drei Tagen spätestens am vierten Krankheitstag – erreicht.

Sicherlich kann man die AU vorab per WhatsApp an den Chef schicken, das Original muss aber ebenfalls vorliegen. Dafür eignet sich der Postweg. Eine persönliche Abgabe der Krankmeldung ist natürlich auch möglich, insofern der Arbeitnehmer nicht hoch ansteckend ist (gerade in Coronazeiten ein wichtiger Faktor).

Muss der Arbeitnehmer die Diagnose mitteilen, wenn er krank ist?

Nein, ein Angestellter muss nicht mitteilen, woran er erkrankt ist. Das ist – außer bei meldepflichtigen Erkrankungen – seine Privatsache. Wichtig ist allerdings, dass er im Rahmen der Krankmeldung dem Arbeitgeber mitteilt, wie lange er ungefähr krank ist.

Regelungen zur Entgeltfortzahlung

Die Lohnfortzahlung muss bei einer langwierigen Erkrankung für volle sechs Wochen erfolgen. Innerhalb dieser Zeit steht dem Angestellten sein volles Gehalt zu. Im Anschluss erfolgt die Lohnfortzahlung durch die Krankenkasse der/des Arbeitnehmer:in.

⚠️ Eine Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber besteht jedoch bei neu aufgenommenen Beschäftigungen erst nach 4 Wochen.

Auch im Fall einer Infektion mit COVID-19 gilt diese Regelung.

Sonderfall: Abwesenheit aufgrund von Quarantäne und Entgeltfortzahlung

Eine Besonderheit bei der Entgeltfortzahlung betrifft die Quarantäne:

Sollten Sie als Arbeitgeber im Arbeits- oder Tarifvertrag den §616 BGB (und damit die Entgeltfortzahlungs-Verpflichtung) ausgeschlossen haben, erhält der Arbeitnehmer Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (§§ 56 und 57).

Der Arbeitgeber fungiert als Auszahlungsstelle und bekommt den Betrag nach Antrag (zzgl. der SV-Abgaben) vom zuständigen Gesundheitsamt erstattet.