Qué esperan las nuevas generaciones de sus empresas

Las empresas deberán pensar en muchos otros aspectos aparte del salario para retener en sus empresas a las nuevas generaciones. Hoy hablaremos del voluntariado corporativo para incrementar la motivación y el sentido de pertenencia de los empleados de una empresa.

Las últimas generaciones a incorporarse al mercado laboral: Generaciones "Y" y "Z".

La Generación "Y", conocida también como millennials o nativos digitales, y la Generación Z, llamada también postmillennial o centennial, son generaciones que están altamente cualificadas.

Según un informe de Young People Omnibus de Ipsos MORI, la Generación Z presenta un mayor activismo social, y se presta a realizar más voluntariado que la generación precedente.

El 60% de la Generación Z quiere un empleo que impacte al mundo, el 26% hace algún tipo de voluntariado y el 76% se preocupa por el impacto que tiene el ser humano en el planeta" RF Revista Forbes

Eventos de carácter social para las nuevas Generaciones

La felicidad en el trabajo depende de muchos aspectos pero uno de los factores que influye directamente a la felicidad de un empleado son las amistades que haya desarrollado en su empresa, lo que puede aumentar la satisfacción laboral de los empleados en un 50%, según un estudio realizado por Gallup (2).

Una de las maneras de desarrollar amistades proviene de los eventos de empresa. Cuando miramos los aspectos a los que les da importancia la Generaciones Z y Y: ¿por qué no combinar estos deseos de ambas generaciones para organizar “actividades con propósito” con el fin de fomentar el espíritu de equipo?

Los eventos sociales son acciones donde los empleados se unen para servir un propósito social.

Es decir, los eventos sociales o voluntariado corporativo, son programas de voluntariado que tienen como finalidad facilitar la movilización del talento, tiempo y energía de los empleados de una empresa para ayudar al desarrollo social.

Según un estudio realizado por Deloitte (3), el 62% de los trabajadores de entre 18 y 26 años prefiere acceder a las empresas que ofrecen programas de voluntariado y el 97% cree que todas las compañías deberían promover este tipo de iniciativas.

Las principales ventajas del voluntariado corporativo

Para las empresas, el voluntariado corporativo no mejora simplemente su imagen externa, sino también su imagen interna así como el clima de trabajo, la cohesión y el trabajo en equipo.

Además, desarrolla múltiples capacidades en los empleados, como el liderazgo, la creatividad o la toma de decisiones. En definitiva, es la fórmula en la que todos ganan:

Para el empleado: el voluntariado corporativo permite conocer a otras personas de la empresa. Además, conlleva una satisfacción personal al haber hecho algo por otras personas e incrementa el orgullo de pertenencia y compromiso del empleado en la empresa. Para la empresa: empleados felices y unidos en un proyecto más allá del empresarial así como reflejar su preocupación por el bienestar de la sociedad. Para las entidades: acceso a un mayor número de personas voluntarias.

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El voluntariado corporativo en España

Según Intermón Oxfam(4), el voluntariado corporativo ha aumentado un 12%, de modo que más de un 70% de las compañías con más de 500 trabajadores lo desempeñan.

Algunas empresas como el Banco Santander dedicaron 130.000 horas el año pasado a proyectos de voluntariado corporativo.

Payfit y el voluntariado corporativo.

En Payfit contamos con Payfit-Solidarities, una asociación formada por Payfiters en la que todos los empleados pueden participar a través de las diferentes actividades que proponen.

Aquí algunos ejemplos de actividades de voluntariado organizadas en el seno de Payfit:

Colecta de regalos para Navidad

"Cada uno con su Everest" es una asociación que ayuda a niños sufriendo de cáncer o leucemia para ir de vacaciones. La colaboración requerida era monetaria.

Comidas preparadas con personas discapacitadas: que los Payfiters pueden encargar para disfrutar después entre colegas.

Ayuda a refugiados: a través de un programa de tutorías online por ejemplo.

Nuestros consejos para la planificación de eventos sociales

1. Involucra a tu equipo

Otorga a tu equipo la oportunidad de hacer sugerencias y votar por ellas. Muchos miembros de tu equipo puede que ya realicen actividades de voluntariado y conozcan iniciativas interesantes para tu empresa.

2. Elige un buen momento

Ten en cuenta que es importante respetar la vida privada de tus empleados. Lo ideal es organizar actividades durante el almuerzo o temprano por la mañana.

3. Anticipa con tiempo

Cuanto antes sus empleados estén informados sobre los eventos sociales, más fácil les será poder organizarse e incluirlos en sus agendas.

Esperamos que hayáis disfrutado del artículo y que dentro de poco pongáis en práctica (si no es el caso aún) el voluntariado corporativo.

Fuentes

(1) Forbes Spain

(2) Gallup

(3) Deloitte

(4) Intermón Oxfam

Y Payfit? En Payfit, un grupo de empleados fundó Payfit Solidarities, una asociación que propone a todos los Payfiters actividades de carácter voluntario de todo ámbito: desde visitar a residencias de ancianos, hasta la formación de refugiados pasando por la donación de sangre. Esto permite conocer a otras personas del equipo, motivarse en grupo para realizar actividades de voluntariado así como compenetrar la vida laboral con actividades de este tipo. Normalmente el voluntariado en Payfit se organiza durante la hora del almuerzo.