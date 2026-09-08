Condiciones complementarias de firma digital

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL USO DE LA FUNCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA («Condiciones complementarias»)

Las presentes Condiciones complementarias son condiciones adicionales del siguiente Servicio al que se aplicarán exclusivamente: función de firma electrónica de Payfit (la «Función de firma electrónica»). Las presentes Condiciones complementarias se añaden a las Condiciones generales de Payfit (las «Condiciones generales»). Al suscribirse o utilizar la Función de firma electrónica, el Cliente acepta quedar vinculado por estas Condiciones complementarias, que se incorporan al Acuerdo entre el Cliente y Payfit.

En la medida en que exista algún conflicto entre las presentes Condiciones complementarias y las Condiciones generales, prevalecerán los términos de estas Condiciones complementarias. Los términos y condiciones de las Condiciones generales que no sean modificados o enmendados por estas Condiciones complementarias seguirán en pleno vigor y efecto y seguirán siendo aplicables a la Función de firma electrónica. Los términos con mayúscula inicial o definidos de otro modo que no se definen en estas Condiciones complementarias tendrán el significado atribuido en las Condiciones generales.

Se le recomienda que imprima una copia de estas Condiciones complementarias o que las guarde en su ordenador para futuras consultas.

**1. DEFINICIONES **

«Pista de auditoría» hará referencia al archivo que contiene todos los datos e información relativos al proceso de firma electrónica, así como todos los elementos utilizados para identificar a los Firmantes, el hash propio de cada firma electrónica y, en su caso, el Certificado asociado y las condiciones generales de uso de la firma electrónica.

«Certificado» hará referencia a la certificación electrónica que vincula los datos de validación de una firma electrónica a una persona física y, como mínimo, confirma el nombre o seudónimo de dicha persona.

«Documento» hará referencia a cualquier documento relacionado con los RR. HH. contenido en la Aplicación, independientemente de si son generados por Payfit o el Cliente, completados, cargados o archivados al utilizar la Función de firma electrónica.

«Proveedor» hará referencia a Yousign, una sociedad anónima simplificada francesa (société par actions simplifiées), inscrita en el Registro Mercantil de Caen con el número 794 513 986, con domicilio social en Rue de Suède, Avenue Pierre Berthelot, 14000 Caen, Francia.

«Firmante» hará referencia al Usuario que firme un Documento en la Aplicación.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La Función de firma electrónica permite al Cliente:

● firmar Documentos, así como recoger firmas de sus Miembros del personal, con una firma electrónica «simple»; ● gestionar los Firmantes y su orden de firma; y ● controlar el progreso de las firmas en tiempo real.

Una vez firmado un Documento, se almacena automáticamente, junto con la Pista de auditoría asociada, en la Aplicación durante la Vigencia del Acuerdo y sus Firmantes podrán acceder a él, durante dicha Vigencia, a través de sus Cuentas respectivas.

El Cliente reconoce que:

i. la Función de firma electrónica facilita la formalización de Documentos entre las partes. Nada de lo dispuesto en las presentes Condiciones complementarias podrá interpretarse en el sentido de convertir a Payfit en parte de cualquier Documento procesado a través de la Función de firma electrónica; ii. la Función de firma electrónica se basa en una solución de firma electrónica externa proporcionada por el Proveedor y, por lo tanto, está sujeta a la aceptación por parte del Cliente de los términos y condiciones de dicho Proveedor, disponibles en https://yousign.com/terms; y iii. el nivel de firma electrónica que ofrece la Función de firma electrónica es «simple».

3. SUSCRIPCIÓN

Para suscribirse a la Función de firma electrónica, el Cliente debe ser ya cliente de Payfit (es decir, haber celebrado un Contrato de suscripción con Payfit) con una Cuenta de Administrador activa.

Solo un Administrador puede suscribirse a la Función de firma electrónica directamente desde su Cuenta de Administrador. El Cliente garantiza que la persona que suscribe la Función de firma electrónica en su nombre tiene los poderes necesarios para comprometer al Cliente a este respecto.

El Cliente podrá utilizar la Función de firma electrónica inmediatamente después de confirmar la suscripción.

4. VIGENCIA DE LA SUSCRIPCIÓN

La vigencia de las presentes Condiciones complementarias comenzará en la fecha de su aceptación por parte del Cliente y continuará a partir de entonces durante la Vigencia del Acuerdo, a menos que cualquiera de las Partes lo resuelva de conformidad con las siguientes disposiciones (la «Vigencia de la suscripción»). Cualquiera de las Partes podrá resolver las presentes Condiciones complementarias conforme a lo dispuesto en el Acuerdo.

Las presentes Condiciones complementarias quedarán automáticamente sin efecto a la resolución del Acuerdo.

Además, Payfit se reserva el derecho, sin previo aviso y a su entera discreción, de resolver las presentes Condiciones complementarias con efecto inmediato en caso de que su colaboración con el Proveedor finalice, por cualquier motivo.

5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

El Cliente utilizará la Función de firma electrónica únicamente para los fines previstos, de conformidad con (i) el Contrato, incluidas las presentes Condiciones complementarias, (ii) los términos y condiciones del Proveedor disponibles en https://yousign.com/termsy (iii) todas las leyes aplicables.

Además, el Cliente:

i. se compromete a cumplir todos los requisitos impuestos por la ley a los Documentos o a su formación; ii. será el único responsable de (a) el uso que haga del Servicio; (b) la determinación del nivel adecuado de firma electrónica necesario para la firma de sus Documentos; (c) la calidad, pertinencia, exactitud y exhaustividad del Contenido que proporcione y de los Documentos que cargue, complete o archive en la Aplicación, y (d) el periodo de archivo de los Documentos firmados en función de sus necesidades y circunstancias; iii. declara haber obtenido el consentimiento de sus miembros del personal para firmar documentos que les conciernen utilizando la Función de firma electrónica; iv. acepta que es de su exclusiva responsabilidad examinar la exactitud e idoneidad de las instrucciones proporcionadas por el Cliente a Payfit en relación con el uso de la Función de firma electrónica, incluidas, entre otras, las instrucciones a través de su Cuenta; y v. se compromete a descargar y conservar, en un soporte duradero, cualquier Documento firmado electrónicamente utilizando la Función de firma electrónica, así como las Pistas de auditoría correspondientes.

El Cliente se compromete a proteger a Payfit y al Proveedor de cualquier reclamación o procedimiento de cualquier Firmante, tercero o autoridad pública y a reembolsar todos los gastos (incluidos honorarios, costes y gastos legales) e intereses asociados con dichas reclamaciones o procedimientos derivados del uso ilegal, fraudulento o no conforme de la Función de firma electrónica, el Contenido proporcionado, las infracciones de los derechos de propiedad intelectual que hayan tenido lugar durante el uso de la Función de firma electrónica, los Documentos almacenados o archivados en la Aplicación, alguna opción de configuración o personalización seleccionada y el uso del nivel «simple» de firma electrónica.

6. RESPONSABILIDAD DE PAYFIT

Payfit será responsable de:

i. permitir al Cliente utilizar la Función de firma electrónica de conformidad con las presentes Condiciones complementarias; ii. el almacenamiento, en la Aplicación, de los Documentos firmados con la Función de firma electrónica durante la Vigencia del Acuerdo; iii. hacer que las Pistas de auditoría estén disponibles en la Aplicación durante la Vigencia del Acuerdo.

Payfit no se hará responsable:

i. de determinar si un Documento concreto puede formalizarse legalmente mediante firmas electrónicas; ii. de determinar durante cuánto tiempo deben conservarse o almacenarse los Documentos en virtud de la legislación aplicable; iii. de presentar cualquiera de los Documentos del Cliente a terceros; iv. si cualquier correo electrónico enviado a cualquier Miembro del personal en el transcurso de la prestación del Servicio acaba en el correo basura del Miembro del personal.

Todas las reclamaciones deberán presentarse en un plazo de dieciocho (18) meses a partir de la fecha en que se produjo el hecho generador de la responsabilidad.

En ningún caso Payfit será responsable de circunstancias en las que el Proveedor excluya expresamente su responsabilidad.

**7. PISTAS DE AUDITORÍA **

El Proveedor archivará las Pistas de auditoría durante diez (10) años a partir del proceso de firma electrónica. El Cliente podrá solicitar a Payfit la devolución de sus Pistas de auditoría, lo cual se hará sobre la base de la lista de precios del Proveedor.

8. DATOS PERSONALES

El uso de la Función de firma electrónica implica el tratamiento de datos personales por parte de Payfit y del Proveedor, en particular, la dirección de correo electrónico, el nombre y los apellidos de los Firmantes de los Documentos y de la persona que inicia la firma. Payfit tratará los datos del Cliente como responsable del tratamiento y el Proveedor como Encargado del tratamiento. Dicho tratamiento estará sujeto a las disposiciones sobre «Datos personales» del Acuerdo, así como a la política de privacidad del Proveedor.

El Cliente consiente la transferencia, a Payfit y a sus proveedores de servicios (especialmente al Proveedor, actuando como Encargado del tratamiento) de los datos del Cliente y de los datos de sus Miembros del personal que sean necesarios para la prestación del Servicio.

Al aceptar estos términos y condiciones, el Cliente acepta que YouSign se convierta en un Encargado del tratamiento tal y como se define en el acuerdo de tratamiento de datos suscrito con Payfit y, por la presente, renuncia a su derecho a oponerse a la adición de este Encargado del tratamiento tal y como se establece en dicho acuerdo de tratamiento de datos.