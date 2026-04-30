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Diapositive 1 sur 2 - Pierre-Emmanuel Saint-Esprit
Il n’y a pas de mauvaises questions
Qu’est-ce qu’un service de paie pour TPE ?
Qu’est-ce qu’un service de paie pour TPE ?
Un service de paie pour TPE s'appuie sur une équipe d'experts dédiée, qui prend en charge l’intégralité du cycle de paie de l’entreprise. En complément, certaines solutions comme Payfit incluent une IA intégrée à la paie pour calculer les salaires, éditer les bulletins et transmettre les déclarations sociales de la TPE. Vous n'avez donc besoin d'aucune compétence en paie pour en bénéficier, il vous suffit de transmettre vos éléments variables chaque mois, puis de valider la paie une fois qu'elle est prête.
Quelles sont les obligations légales de paie pour une TPE ?
Quelles sont les obligations légales de paie pour une TPE ?
Dès l'embauche de son premier salarié, une TPE doit transmettre chaque mois une déclaration sociale nominative (DSN) aux organismes sociaux et remettre à chaque salarié un bulletin de paie conforme aux mentions obligatoires. La DSN doit être envoyée au plus tard le 15 du mois suivant pour une entreprise de moins de 50 salariés. Se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie est par ailleurs considéré comme du travail dissimulé par le Code du travail, et peut entraîner des sanctions pénales.
Comment choisir un service de paie adapté à une TPE ?
Comment choisir un service de paie adapté à une TPE ?
Pour une TPE, mieux vaut privilégier une solution qui n'exige aucune connaissance préalable en paie, qui intègre automatiquement les mises à jour légales et qui donne accès à un support réactif en cas de question. Le meilleur logiciel de paie pour une petite structure combine généralement une interface simple, une tarification transparente et un accompagnement humain disponible rapidement.
Combien coûte un service de paie pour une TPE ?
Combien coûte un service de paie pour une TPE ?
Le prix dépend principalement du nombre de collaborateurs et des fonctionnalités incluses, que vous optiez pour un logiciel, un service de paie managé ou une solution globale. Avant de vous engager, comparez ce que couvre réellement le tarif. Certaines offres se limitent par exemple à l'édition de bulletins, tandis que d'autres incluent la conformité garantie et l'accompagnement par des experts.
Si vous hésitez avec une externalisation complète, notez que le tarif de l'externalisation de la paie est le plus souvent facturé au bulletin plutôt qu'à l'abonnement, ce qui change la logique de comparaison selon votre effectif.
Un service de paie TPE peut-il remplacer une externalisation complète ?
Un service de paie TPE peut-il remplacer une externalisation complète ?
Oui, un service de paie géré par une équipe d'experts apporte les mêmes bénéfices qu'une externalisation de la paie classique, sans en reproduire les inconvénients. Contrairement à un cabinet externe qui traite votre dossier à distance, vous gardez une visibilité en temps réel sur chaque étape depuis votre espace en ligne, et c'est vous qui validez la paie avant sa clôture. La paie n'est donc plus une boîte noire, car vous déléguez la charge de travail, tout en conservant le contrôle final sur vos décisions.
Comment un service de paie simplifie-t-il les démarches administratives d'une TPE ?
Comment un service de paie simplifie-t-il les démarches administratives d'une TPE ?
Un service de paie en ligne centralise la DSN, la déclaration préalable à l'embauche et les bulletins de salaire de chaque collaborateur, sans que vous ayez à les transmettre vous-même aux organismes concernés. Pour une TPE, cette dématérialisation RH évite l'archivage papier et les relances manuelles, puisque chaque document reste accessible à tout moment, aussi bien pour vous que pour vos salariés, depuis un espace personnel sécurisé.