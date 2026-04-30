Un service de paie pour TPE s'appuie sur une équipe d'experts dédiée, qui prend en charge l’intégralité du cycle de paie de l’entreprise. En complément, certaines solutions comme Payfit incluent une IA intégrée à la paie pour calculer les salaires, éditer les bulletins et transmettre les déclarations sociales de la TPE. Vous n'avez donc besoin d'aucune compétence en paie pour en bénéficier, il vous suffit de transmettre vos éléments variables chaque mois, puis de valider la paie une fois qu'elle est prête.