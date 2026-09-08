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Avec notre programme partenaire, bénéficiez du 1er mois offert chez Payfit !

  • Une paie automatisée, en temps et en heure, et sans erreur

  • Soyez 100% autonome, sans expert-comptable

  • Des modèles de contrat pour embaucher votre premier salarié (et tous ceux qui suivront)

4.5/5 parmi +22 000 entreprises

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Le 1er mois est offert dans tous les cas

Trustpilot

Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit

Rejoignez les +18.000 entreprises qui nous font confiance

  • Déléguez

    Arrêtez de surpayer pour la paie

    Aucune surfacturation. Aucun coût caché. Des salariés qui arrivent, d’autres qui partent ? C’est normal, et ça n’engendre aucun frais.

  • Réactivité

    On vous accompagne

    Un expert paie est à vos côtés tout votre 1er mois. Une question ou une angoisse passés cette période ? Écrivez-nous sur le chat, on vous répond en direct.

  • Rapide

    Ne faites plus jamais d'erreur

    Payfit génère vos bulletins de paie et votre DSN, calcule et verse vos cotisations sociales. On vous rappelle même vos échéances de paiement. Ça vous fera un post-it de moins !

Nos clients en parlent mieux que nous

Rejoignez les +5 000 entrepreneurs qui ont généré leur premier bulletin de paie avec Payfit

4.5

Sur Trustpilot

4.5

Sur Capterra

Martin Christolomme

Co-fondateur @Boost

"C'était important de s'appuyer sur des outils simples à utiliser et qui peuvent nous apporter de la visibilité. Le temps gagné est considérable."

Lire son témoignage

7 employés

Éditeurs de logiciels

Simon Vrel

Co-fondateur @Eventozor

"Être entrepreneur, c'est avoir la tête dans le guidon en permanence et avoir très peu de temps. [...] pour gérer la paie seul, Payfit s'est révélé être un allié solide."

Lire son témoignage

6 employés

Éditeurs de logiciels

Pour recevoir une démo de notre solution, laissez-nous vos coordonnées

Un de nos experts vous recontactera dans la journée pour vous présenter notre solution de paie et RH et concevoir un devis adapté à vos besoins. Vous bénéficierez aussi des 2 premiers mois offerts si vous décidez de souscrire après la démo.

La solution Payfit convient-elle à votre entreprise ?

Ai-je besoin d’avoir des connaissances particulières dans le domaine de la paie ou du social pour utiliser Payfit ?

Absolument pas, Payfit est une solution simple et intuitive ne nécessitant aucune compétence en paie. Grâce a une interface pensée à cet effet, vous pourrez en quelques clics générer tous vos bulletins de paie. De plus, nous nous occupons de l'ensemble de vos déclarations sociales, vous n'aurez rien à gérer.

Combien coûte Payfit ?

Tout dépend de la taille de votre entreprise et de vos besoins paie et RH. Vous pouvez trouver nos différentes offres tarifaires sur notre page "Nos offres".

Payfit convient-il a la taille de ma société ?

Payfit est une solution pensée pour les TPE & PME. 95% de nos clients ont entre 1 et 150 salariés. Nous avons d’ailleurs plusieurs formules nous permettant de répondre au mieux à vos besoins. En résumé, que vous soyez une TPE de 2 salariés ou une PME d’une centaine de collaborateurs, nos services seront là pour combler vos attentes sur la paie, le social et les ressources humaines.

Bénéficierai-je d'un accompagnement dédié à mon entreprise ?

Bien sûr ! Chez Payfit, vous aurez un accompagnement humain. Un expert en paie spécialiste de votre secteur d'activité sera dédié à votre compte et vous pourrez le solliciter à tout moment.