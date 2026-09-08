Payfit est une solution pensée pour les TPE & PME. 95% de nos clients ont entre 1 et 150 salariés. Nous avons d’ailleurs plusieurs formules nous permettant de répondre au mieux à vos besoins. En résumé, que vous soyez une TPE de 2 salariés ou une PME d’une centaine de collaborateurs, nos services seront là pour combler vos attentes sur la paie, le social et les ressources humaines.