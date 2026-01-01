La nómina, vista por los españolesDescubre el barómetro 2026 de Ipsos.Digital para Payfit.Y adivina los resultados con nuestro test interactivo.
01 /La nómina
La nómina todavía genera dudas
La mitad de los empleados en España no entiende del todo su nómina. Esta falta de comprensión, total o parcial, les complica la vida, sobre todo a la hora de entender las cotizaciones a la Seguridad Social (23%).
¡Te toca a ti!
¿Qué porcentaje de empleados españoles recurre a RR.HH. cuando tiene dudas sobre su nómina?
39 % de los empleados españoles recurre a RR.HH. cuando tiene dudas sobre su nómina.
02 /Uso de la IA en nómina
La IA empieza a abrirse paso
El 18 % de los empleados usa la IA para resolver dudas sobre su nómina, y el 11 %, para consultar su contrato de trabajo u otros documentos de RR. HH. Una práctica que plantea dudas sobre la confidencialidad de los datos, tanto de la empresa como del empleado.
¡Te toca a ti!
¿Qué porcentaje de empleados españoles confiaría en la IA para resolver dudas sobre su salario o su vida laboral?
52 % de los empleados españoles confiaría en la IA para resolver dudas sobre su salario o su vida laboral.
03 /Transparencia salarial
La transparencia salarial aún es un reto
¿Conoces con claridad los criterios que determinan la remuneración? El 37 % de los españoles está a favor. La mayoría desconoce cómo se fijan los salarios y se deciden las subidas en su empresa. Esta falta de claridad puede generar tensiones. La nueva directiva europea sobre transparencia salarial ofrece a las empresas una oportunidad para informar con más claridad.
¡Te toca a ti!
¿Qué porcentaje de empleados quiere conocer los salarios individuales de toda la plantilla?
16 % de los empleados quiere conocer los salarios individuales de toda la plantilla.
04 /Registro horario
¡Los resultados sobre el registro horario estarán disponibles antes de que acabe enero!
Déjanos tu email para recibir los resultados del estudio, junto con nuestra guía práctica para cumplir con esta obligación.
Testimonio
05 /Las soluciones
Cómo Payfit responde a lo que esperan los empleados
Tu nómina, explicada al instante
Tu nómina es interactiva: haz clic en cualquier línea y descubre al instante cada concepto y cómo se calcula.Saber más
Resueltas sobre la nómina 24/7
Payfit AI está contigo 24/7 para responder tus preguntas sobre nómina y RR.HH. Conoce tu convenio colectivo y tu situación personal, todo en un entorno seguro y conforme al RGPD.Saber más
Un anticipo de nómina, en un clic
Solicita un anticipo desde tu espacio personal cuando lo necesites. Un pequeño apoyo que puede marcar la diferencia en tu día a día.Saber más