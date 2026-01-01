Solicita un anticipo desde tu espacio personal cuando lo necesites. Un pequeño apoyo que puede marcar la diferencia en tu día a día.

Payfit AI está contigo 24/7 para responder tus preguntas sobre nómina y RR.HH. Conoce tu convenio colectivo y tu situación personal, todo en un entorno seguro y conforme al RGPD.

Tu nómina es interactiva: haz clic en cualquier línea y descubre al instante cada concepto y cómo se calcula.

Entender tu nómina, saber por qué ha cambiado tu salario o qué factores determinan una subida salarial es importante a la hora de planificar tus finanzas personales. Para las empresas, explicar estas decisiones forma parte del apoyo a sus equipos. En Payfit, combinamos nuestra experiencia en nóminas con la tecnología —Payfit AI, nómina interactiva…— para ayudar a las empresas a ofrecer información salarial más clara y accesible, y proporcionar a los empleados respuestas útiles a sus preguntas.

Déjanos tu email para recibir los resultados del estudio, junto con nuestra guía práctica para cumplir con esta obligación.

de los empleados ingleses afirman no haber recibido nunca información sobre cómo se establecen los salarios y los aumentos

de los empleados franceses afirman no haber recibido nunca información sobre cómo se establecen los salarios y los aumentos

de los empleados españoles afirman no haber recibido nunca información sobre cómo se establecen los salarios y los aumentos

¿Conoces con claridad los criterios que determinan la remuneración? El 37 % de los españoles está a favor. La mayoría desconoce cómo se fijan los salarios y se deciden las subidas en su empresa. Esta falta de claridad puede generar tensiones. La nueva directiva europea sobre transparencia salarial ofrece a las empresas una oportunidad para informar con más claridad.

52 % de los empleados españoles confiaría en la IA para resolver dudas sobre su salario o su vida laboral.

Para recibir orientación durante el proceso de incorporación a un nuevo puesto de trabajo, incluida la tramitación de la documentación necesaria

Para recibir orientación durante el proceso de incorporación a un nuevo puesto de trabajo, incluida la tramitación de la documentación necesaria 12 %

Para informarme sobre las vacaciones anuales, las bajas por enfermedad u otros tipos de ausencias

Para informarme sobre las vacaciones anuales, las bajas por enfermedad u otros tipos de ausencias 12 %

Para saber cómo podría afectar a mi salario algún cambio en mis circunstancias personales o profesionales, como un aumento de sueldo, una prima, las vacaciones

Para saber cómo podría afectar a mi salario algún cambio en mis circunstancias personales o profesionales, como un aumento de sueldo, una prima, las vacaciones 15 %

Para informarme sobre mis prestaciones laborales, como el seguro médico, la pensión y otras prestaciones

Para informarme sobre mis prestaciones laborales, como el seguro médico, la pensión y otras prestaciones 16 %

El 18 % de los empleados usa la IA para resolver dudas sobre su nómina, y el 11 %, para consultar su contrato de trabajo u otros documentos de RR. HH. Una práctica que plantea dudas sobre la confidencialidad de los datos, tanto de la empresa como del empleado.

39 % de los empleados españoles recurre a RR.HH. cuando tiene dudas sobre su nómina.

La mitad de los empleados en España no entiende del todo su nómina. Esta falta de comprensión, total o parcial, les complica la vida, sobre todo a la hora de entender las cotizaciones a la Seguridad Social (23%).

Descubre el barómetro 2026 de Ipsos.Digital para Payfit. Y adivina los resultados con nuestro test interactivo.

Encuesta de Ipsos.Digital para Payfit, realizada mediante un cuestionario autoadministrado online del 1 al 5 de octubre de 2026, con una muestra de 650 personas económicamente activas de entre 18 y 65 años en España, representativa a nivel nacional. La muestra se seleccionó mediante cuotas por género, edad, región y situación laboral. Las comparaciones internacionales se basan en encuestas realizadas también en octubre de 2026 a 650 personas económicamente activas en el Reino Unido y a otras 650 en Francia.

Los resultados sobre los posibles usos del acceso anticipado al salario reflejan las intenciones declaradas por los encuestados, que podían seleccionar más de una respuesta.