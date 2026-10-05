La paie, vue par les Français.Découvrez le baromètre 2026 Ipsos.Digital pour Payfit.Et devinez les résultats grâce à notre test interactif.
01 /Le bulletin de paie
Le bulletin de paie, éternel incompris
Seule une minorité d’actifs sait déchiffrer son bulletin de paie en intégralité : 29 % en France, contre 47 % en Espagne et 66 % au Royaume-Uni. Un écart qui s’explique en partie par le format du bulletin : la fiche de paie anglaise est beaucoup plus courte et contient nettement moins de lignes que la fiche de paie française, l’une des plus complexes d’Europe.
Principal frein à la compréhension pour les Français : les intitulés, termes et acronymes, qui gênent 60 % d’entre eux. De quoi relancer le débat sur le bulletin de paie simplifié.
À vous de jouer !
Combien de Français regardent en premier le salaire net sur leur bulletin de paie ?
83 % des Français regardent en premier le salaire net.
02 /Usage de l’IA en paie
L’IA, un réflexe émergent
De plus en plus de Français utilisent l’IA ou un moteur de recherche pour obtenir des réponses à leurs questions RH/paie : 35 % cette année, contre 16 % l’an passé. Une pratique qui interroge quant à la confidentialité des données de l’entreprise comme du salarié.
À vous de jouer !
Combien de Français seraient prêts à faire confiance à l’IA pour répondre à leurs questions en lien avec leur rémunération / vie professionnelle ?
53 % des Français seraient prêts à faire confiance à l’IA pour répondre à leurs questions en lien avec leur rémunération / vie professionnelle.
03 /Pouvoir d’achat
Plus d’acomptes sur salaire, moins d’anxiété financière ?
Près de 1 actif français sur 6 rencontre des difficultés à faire face aux coûts de la vie en attendant sa paie (16 %). Une majorité d’entre eux n’a pas vu sa rémunération globale évoluer en 2026 (53 % vs 35 % en Espagne et 31 % au Royaume-Uni).
Dans un contexte économique complexe, vers quelles solutions l’entreprise peut-elle se tourner pour aider ses salariés à gérer leur budget de manière plus flexible ? Un salaire versé en plusieurs fois ou un acompte sur salaire sont des leviers qui intéressent les Français.
France
Royaume-UniAccéder aux résultats de l’étude au Royaume-Uni
EspagneAccéder aux résultats de l’étude en Espagne
À vous de jouer !
Combien de Français ont demandé un acompte sur salaire à leur entreprise au cours des 12 derniers mois ?
16 % des Français ont demandé un acompte sur salaire à leur entreprise au cours des 12 derniers mois.
04 /Transparence salariale
La transparence salariale arrive bientôt
Les chiffres sur la transparence salariale arrivent d’ici fin novembre !
Renseignez votre e-mail pour recevoir les résultats de l’étude, ainsi que notre simulateur pour estimer le score de maturité de votre entreprise sur ce sujet.
Témoignages
05 /Les solutions
Comment Payfit répond aux attentes des salariés
Un bulletin de paie simplifié
Notre bulletin de paie est interactif : un clic sur la ligne de son choix suffit pour obtenir des informations (définition, détails de calculs, etc.).En savoir plus
Une IA pour répondre à leurs questions
Payfit AI est aux côtés des salariés 24/7 pour répondre à leurs demandes paie et RH. Il connaît la convention collective de l’entreprise et la situation de chacun, le tout dans un environnement sécurisé RGPD.En savoir plus
Des acomptes sur salaire en 1 clic
Depuis son espace personnel Payfit, chaque salarié peut demander un acompte sur salaire. Un petit coup de pouce qui peut changer le quotidien.En savoir plus