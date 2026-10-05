Seule une minorité d’actifs sait déchiffrer son bulletin de paie en intégralité : 29 % en France, contre 47 % en Espagne et 66 % au Royaume-Uni. Un écart qui s’explique en partie par le format du bulletin : la fiche de paie anglaise est beaucoup plus courte et contient nettement moins de lignes que la fiche de paie française, l’une des plus complexes d’Europe.

Principal frein à la compréhension pour les Français : les intitulés, termes et acronymes, qui gênent 60 % d’entre eux. De quoi relancer le débat sur le bulletin de paie simplifié.