Afterwork · Startups & Scale-ups · Paris
IPA – L’apéro des entrepreneurs
Des talks d'entrepreneurs qui parlent vrai
Un réseau de fondateurs qui vous comprennent
Un moment d'échange sans artifice
Le recrutement le plus difficile de votre vie : trouver un associé après le lancement
Beaucoup d'entrepreneurs se lancent seuls, et s'en félicitent. Jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils ont besoin de quelqu'un à leurs côtés. Trouver un associé quand l'entreprise existe déjà, c'est un exercice à part entière : ce n'est pas co-fonder, c'est accueillir quelqu'un dans quelque chose qu'on a construit sans lui. Ça soulève des questions très concrètes : pourquoi, qui, comment valoriser, comment structurer l'entrée au capital, et comment tester avant de s'engager.
Informations pratiques
Mercredi 1 juillet 2026
Accueil à partir de 18h30 / Fin à 21h30
Wework Trudaine
37 Avenue de Trudaine, 75009, Paris. Métro ligne 12 (Pigalle)
Thème
Le recrutement le plus difficile de votre vie : trouver un associé après le lancement
Les intervenants
Pourquoi venir à l’afterwork IPA ?
Des fondateurs partagent leurs apprentissages concrets : les décisions qui ont tout changé, les erreurs évitées, les pivots réussis. Du vécu, pas de la théorie.
Vous croisez des entrepreneurs qui vivent les mêmes défis, posent les mêmes questions, cherchent les mêmes solutions. Les meilleures collaborations naissent souvent d'une conversation.
Après les talks, place aux discussions libres. Pas de badge ni de pitch forcé. Juste un verre, des conversations spontanées et cette énergie qu'on trouve rarement ailleurs.
Le programme de la soirée
Talks, échanges et networking dans une ambiance décontractée
18h30 - Accueil
Arrivée des participants, premiers échanges
19h00 - Talk & Pitch
Prise de parole des speakers, retours terrain et Q&A
20h30 - Networking & Apéro
Échanges libres, rencontres et discussions autour d'un verre
21h30 - Fin de soirée
À bientôt pour le prochain IPA 👋
Les replays des anciens IPA
Vous avez manqué une édition ? Rattrapez-vous !
IPA 1
Développer son entreprise aujourd’hui : ce qui a changé
IPA 2
Tenter le pivot entrepreneurial : un pari gagnant
IPA 3
Captiver et convaincre : l'art de maîtriser son pitch
IPA 4
Startup B2B : Techniques et leviers pour faire décoller vos ventes
IPA 5
Réussir son premier recrutement : tips & bonnes pratiques d’entrepreneurs qui cartonnent !
IPA 6
Scale-up : Les clés pour passer à la vitesse supérieure
Localisation
37 Av. Trudaine, 75009 Paris