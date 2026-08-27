Beaucoup d'entrepreneurs se lancent seuls, et s'en félicitent. Jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils ont besoin de quelqu'un à leurs côtés. Trouver un associé quand l'entreprise existe déjà, c'est un exercice à part entière : ce n'est pas co-fonder, c'est accueillir quelqu'un dans quelque chose qu'on a construit sans lui. Ça soulève des questions très concrètes : pourquoi, qui, comment valoriser, comment structurer l'entrée au capital, et comment tester avant de s'engager.