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Afterwork · Startups & Scale-ups · Paris

IPA – L’apéro des entrepreneurs

  • Des talks d'entrepreneurs qui parlent vrai

  • Un réseau de fondateurs qui vous comprennent

  • Un moment d'échange sans artifice

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Le recrutement le plus difficile de votre vie : trouver un associé après le lancement

Beaucoup d'entrepreneurs se lancent seuls, et s'en félicitent. Jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils ont besoin de quelqu'un à leurs côtés. Trouver un associé quand l'entreprise existe déjà, c'est un exercice à part entière : ce n'est pas co-fonder, c'est accueillir quelqu'un dans quelque chose qu'on a construit sans lui. Ça soulève des questions très concrètes : pourquoi, qui, comment valoriser, comment structurer l'entrée au capital, et comment tester avant de s'engager.

Informations pratiques

Gestion des temps et activités

Mercredi 1 juillet 2026

Accueil à partir de 18h30 / Fin à 21h30

pin

Wework Trudaine

37 Avenue de Trudaine, 75009, Paris. Métro ligne 12 (Pigalle)

Rapide

Thème

Le recrutement le plus difficile de votre vie : trouver un associé après le lancement

Les intervenants

Co-fondatrice de Manabou
Victoria Safar
Co-fondateur de Clash Concert
Nicolas Benistan
Co-fondateur de Webyn
Vincent Oliveira
Co-fondateur de Clash Concert
Albin De La Tour
Avocat à la Cour
Thomas Cuq
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Pourquoi venir à l’afterwork IPA ?

Talk & Pitch : écoutez ceux qui sont passés par là

Des fondateurs partagent leurs apprentissages concrets : les décisions qui ont tout changé, les erreurs évitées, les pivots réussis. Du vécu, pas de la théorie.

Networking : tissez votre réseau d'entrepreneurs

Vous croisez des entrepreneurs qui vivent les mêmes défis, posent les mêmes questions, cherchent les mêmes solutions. Les meilleures collaborations naissent souvent d'une conversation.

L'apéro : partagez autour d'un verre

Après les talks, place aux discussions libres. Pas de badge ni de pitch forcé. Juste un verre, des conversations spontanées et cette énergie qu'on trouve rarement ailleurs.

Le programme de la soirée

Talks, échanges et networking dans une ambiance décontractée

Gestion des temps et activités

18h30 - Accueil

Arrivée des participants, premiers échanges

Guides

19h00 - Talk & Pitch

Prise de parole des speakers, retours terrain et Q&A

Très petites entreprises

20h30 - Networking & Apéro

Échanges libres, rencontres et discussions autour d'un verre

Plus de chevauchement de congés

21h30 - Fin de soirée

À bientôt pour le prochain IPA 👋

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Localisation

37 Av. Trudaine, 75009 Paris