Quiz paie & RH 2026
Êtes-vous dans les 10 % qui font un sans-faute ?
Des dizaines de règles qui changent chaque année, des bulletins que 80 % des salariés ne comprennent pas. Et vous, où vous situez-vous ?
Sofia pose 5 jours de congés en août. Simple, non ? Combien de jours partent alors réellement de son compteur ?
Sam rentre de 5 mois d’arrêt maladie et réclame les CP acquis pendant son absence. Réflexe classique : lui dire qu’il n’y a pas droit. Mais est-ce encore vrai ?
Maria trouve une erreur sur ses bulletins remontant à 4 ans. La demande est-elle recevable ?
Lundi 9h, Julien prend son poste. Trop tard pour la DPAE ?
Lucas est à 2 800 € brut. Il passe en mi-temps thérapeutique à 50 % pendant 2 mois. Votre estimation du net ?
En France, quelle part des responsables paie admettent avoir déjà commis une erreur dans le calcul des salaires ?
Karim est en forfait jours. Ce lundi, il veut ne bosser que la matinée. Votre réponse ?
L’URSSAF annonce un contrôle dans 3 semaines. Votre réflexe ?
En dehors de votre abonnement mensuel, quels frais liés à la paie avez-vous eus ces 12 derniers mois ?
La dernière fois qu’un bulletin posait problème, comment ça s’est réglé ?
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