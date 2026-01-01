Quiz paie & RH 2026

Des dizaines de règles qui changent chaque année, des bulletins que 80 % des salariés ne comprennent pas. Et vous, où vous situez-vous ?

A 5 jours ouvrés : une semaine, c'est une semaine B 5 jours ouvrables : c'est la base du calcul C Ça dépend de la convention collective

Non : la France s’est alignée sur le droit européen - il y a droit

Oui, c’est toujours le cas : la maladie non-pro n’ouvre pas de CP

A Oui, c’est toujours le cas : la maladie non-pro n’ouvre pas de CP B Non : la France s’est alignée sur le droit européen - il y a droit C Ça dépend de sa convention collective

5 ans à compter de l’erreur : elle est dans les clous

A 5 ans à compter de l’erreur : elle est dans les clous B 3 ans : la demande est prescrite C Ça dépend du type d’erreur

A Oui : elle devait être faite le vendredi précédent B Non : le lundi matin, juste avant la prise de poste, ça passe encore C Non : vous avez 8 jours après l’embauche

Impossible à dire sans connaître ses IJSS et sa prévoyance

A Environ 900 € : la moitié de son net habituel B Environ 1 400 € : la moitié du brut, nouveau point de départ C Impossible à dire sans connaître ses IJSS et sa prévoyance

A Environ 40 % B 84 % C Environ 60 %

A Non : en forfait jours, la demi-journée n’a pas d’existence légale B Oui, si votre accord collectif ou convention le prévoit explicitement C Oui : c’est un droit individuel, sans condition

A Aucun : tout est centralisé, les bulletins sont conformes B Je préviens mon prestataire et j’espère qu’il a bien tout C Je commence à fouiller dans mes archives

A Aucun : tout est dans le forfait B Quelques centaines d’euros sur des opérations spécifiques C Honnêtement, je n’ai pas calculé

Je ne suis pas certain que ce soit vraiment réglé

En envoyant un message à mon prestataire et en attendant

A En quelques clics, seul, en moins d’une heure B En envoyant un message à mon prestataire et en attendant C Je ne suis pas certain que ce soit vraiment réglé

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