Exemple de bulletin de salaire mi-temps thérapeutique - Questions fréquentes

Dans quel cas utiliser un exemple de bulletin de salaire de mi temps thérapeutique ?

Lorsqu'un ou plusieurs de vos salariés sont en temps partiel thérapeutique - également appelé mi-temps thérapeutique - leurs conditions de travail et notamment leurs horaires de travail sont particulières.

Ces particularités doivent nécessairement apparaitre sur le bulletin de paie que vous allez leur transmettre.

Comment utiliser notre modèle de bulletin salaire de mi-temps thérapeutique ?

Pour utiliser notre modèle de bulletin de salaire pour un mi-temps thérapeutique, rien de plus simple. Vous avez la possibilité de le télécharger gratuitement et vous allez le recevoir par mail.

Cet exemple de bulletin de salaire de mi-temps thérapeutique est au format excel et il est vierge pour que vous puissiez en faire une copie et le compléter avec les informations relatives à votre entreprise, le salarié et le contrat qui vous lie.

Quelle est la particularité d'un bulletin de salaire de mi-temps thérapeutique ?

Lorsqu'un salarié est en temps partiel, et notamment en temps partiel thérapeutique, il ne perçoit pas son salaire dans sa globalité étant donné qu'il n'effectue pas le nombre d'heures initialement prévues dans son contrat.

De fait, il est indispensable d'ajouter une ligne supplémentaire de "retenue pour temps partiel thérapeutique" qui vient en déduction du salaire de base versé.

Erreur dans l'émission du bulletin de paie de mi-temps thérapeutique, quelles sanctions ?

Sachez que commettre dans erreurs lors de l'émission d'un bulletin de paie est dangereux pour votre entreprise. Cette erreur risque d'être réitérer tous les mois et le montant de l'amende peut s'élever très rapidement.

Si vous avez des doutes lors de l'émission du bulletin de paie, n'hésitez pas à demander de l'aide dans la gestion de la paie pour vous assurer que toutes les mentions propres à votre entreprise, votre salarié et le contrat de travail ont été correctement insérées.