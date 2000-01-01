 Aller au contenu principal
PayFit & société 2025

Comment les évolutions technologiques, économiques, sociales transforment la paie ? Réponse dans l'étude YouGov x PayFit, réalisée auprès de 1 500 décideurs RH en Europe.

Les 3 enjeux paie pour 2025

Enjeu 1 - Simplifier le bulletin de paie

69%

des décisionnaires RH français pensent que le nouveau gouvernement devrait maintenir le projet de loi pour un bulletin de paie simplifié.

Enjeu 2 - Accompagner la transparence salariale

Part des entreprises qui ont déjà une politique de transparence :

31% ont déjà une politique de transparence en France
45% ont déjà une politique de transparence en Espagne
37% ont déjà une politique de transparence aux UK

Enjeu 3 - Digitaliser la paie

Solutions de gestion de paie utilisées en France :

Ce que cette étude va vous apprendre

Rarement le domaine de la paie aura connu autant de bouleversements : technologiques (digitalisation, IA), économiques (inflation, pouvoir d'achat) et sociétaux (évolution des modes de travail). Comment anticiper les prochaines tendances pour s'assurer que la paie soit toujours en phase avec le monde actuel ?

Ils ont participé à cette étude

Nous avons demandé à 4 experts d'analyser les résultats et de nous partager leur vision prospective, sur les sujets de la paie, des RH, et de l'IA. Nous avons également interrogé un DRH pour réfléchir aux enjeux de la transparence salariale.

Nos ressources associées

Et les Français, ils en pensent quoi ?

Pour le savoir, on est allés à la rencontre des salariés Français dans les rues de Lyon et d'experts RH. Transparence, pouvoir d'achat, impact de l'empreinte carbone dans le salaire : leurs réactions, sans filtre, sont dans notre vidéo micro-trottoir !

Calendrier Paie & RH 2025

Pour suivre les évolutions réglementaires : téléchargez notre calendrier sous format PDF et suivez notre tuto (simplissime) pour le synchroniser avec votre agenda pro. Vous recevrez alors un rappel à chaque échéance !

Paie et société 2025

