Modèle d'avenant au contrat de travail pour un passage de CDD à CDI

Comment établir un avenant de CDD en CDI ?

En principe, si vous souhaitez faire passer l’un de vos salariés d’un CDD vers un CDI, il vous est recommandé de rédiger une lettre de proposition de CDI au salarié.

Une fois cette lettre de proposition acceptée, lors du passage de CDD en CDI, un avenant est fortement recommandé mais pas obligatoire.

💡Bon à savoir : si vous faites un avenant avant l’échéance du contrat de travail initial, la loi ne vous impose aucune obligation.

Toutefois, n'hésitez pas à consulter notre modèle d’avenant pour le passage en CDI.

Quand faire un avenant pour un passage de CDD à CDI ?

Vous devez faire un avenant pour un passage de CDD à CDI, si vous estimez que le poste occupé devient une tâche permanente de l’entreprise et non plus une tâche ponctuelle.

En tant qu’employeur, il vous est recommandé de rédiger cet avenant de CDD à CDI avant l’arrivée du terme du contrat initial.

En effet, cela vous évitera d’avoir à gérer les formalités de fin de CDD et vous permettra donc un gain de temps et d’argent.

Pourquoi utiliser un modèle d’avenant de CDD à CDI ?

L’avenant de CDD à CDI n’étant pas obligatoire, il peut être plus difficile de trouver les mentions à y insérer.

Pour cela, il peut être utile d’utiliser notre modèle d’avenant de CDD à CDI pour vous aider dans la rédaction de ce contrat.

Comment utiliser un modèle d’avenant de CDD à CDI ?

Le modèle d’avenant au contrat de travail d’un CDD en CDI peut être utilisé uniquement dans cette situation précise.

Vous devez veiller à adapter cet avenant au cas de votre salarié, car sinon cela pourrait vous être préjudiciable en cas de litige.