La sicurezza dei vostri dati è la nostra priorità

Utilizziamo diversi metodi per garantire che il tuo account rimanga sempre sicuro. I vostri dati sono anche criptati nella nostra banca dati.

Controlliamo scrupolosamente l'accesso ai vostri dati, sia online che all'interno di PayFit, al fine di garantire che i vostri documenti siano protetti da eventuali modifiche non autorizzate. Inoltre, ne effettuiamo il backup ogni ora.

Disponibilità

I vostri dati sono replicati in tempo reale in 3 data center distinti in Francia, effettuando un failover automatico nell'improbabile eventualità che si verifichino difficoltà tecniche.