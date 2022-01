Abituata a una gestione tradizionale delle buste paga, temeva di non riuscire a gestire tutte le casistiche passando ad un prodotto digitale. In realtà, grazie alla volontà di PayFit di integrare l’automazione con l’intervento umano dove necessario, si è ricreduta e sostiene che “Anche per qualcuno poco a suo agio con le soluzioni digitali, PayFit è davvero semplice”. Monica gestisce anche una seconda azienda che ha mantenuto una gestione tradizionale e per lei ormai “Non c’è paragone, con PayFit tutto è più veloce”.

Con il suo precedente consulente, la maggior parte degli scambi avvenivano in caso di emergenza e non aveva una vera consapevolezza sui costi aziendali. La visibilità sui costi ha contribuito in larga misura alla decisione di affidarsi a una nuova soluzione.